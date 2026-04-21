Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός κατέγραψε ροζ γιγαντιαία καρδιά στην Αργεντινή – Η προέλευσή της

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Salinas Las Barrancas είναι μια ροζ αλμυρή λίμνη σε σχήμα καρδιάς στην επαρχία Buenos Aires της Αργεντινής, ορατή από το διάστημα.
  • Το ροζ χρώμα της λίμνης προέρχεται από μικροοργανισμούς που παράγουν χρωστικές ουσίες σε συνθήκες υψηλής αλατότητας.
  • Η λίμνη αλλάζει όψη ανάλογα με τις εποχές, καθώς η έντονη βροχή μειώνει την αλατότητα και η ηλιοφάνεια την αυξάνει.
  • Η περιοχή παράγει έως και 300.000 μετρικούς τόνους αλατιού ετησίως, το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανίες.
  • Οι δορυφορικές εικόνες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού βοηθούν στην παρακολούθηση περιβαλλοντικών αλλαγών και της βιοποικιλότητας της λίμνης.
Η NASA μοιράστηκε μια μοναδική «βαλεντίνα» που προσφέρει ταυτόχρονα και ένα μάθημα οικολογίας.

Ένας αστροναύτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό φωτογράφησε την Salinas Las Barrancas, μια ροζ αλμυρή λίμνη σε σχήμα καρδιάς στην Αργεντινή, η οποία από το διάστημα μοιάζει με γλυκό καρδιά μέσα σε ένα μωσαϊκό χωραφιών.

Η καρδιά της φύσης από το διάστημα

Η Salinas Las Barrancas βρίσκεται στην επαρχία Buenos Aires της Αργεντινής, περίπου 53 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Bahía Blanca, και έχει πλάτος περίπου 10 χιλιόμετρα. Αν και είναι ορατή από το διάστημα, δύσκολα εντοπίζεται από τη γη χωρίς ακριβή γνώση της τοποθεσίας.

Η λεκάνη της λίμνης σχηματίζεται σε μια χαμηλή κοιλάδα που συγκεντρώνει νερό κατά τις βροχοπτώσεις και στη συνέχεια στεγνώνει, αφήνοντας πίσω της φωτεινές αλμυρές εκτάσεις. Μερικά σημεία του πυθμένα της βρίσκονται περίπου 40 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που επιτρέπει τη συγκέντρωση νερού μετά από βροχές.

Το μυστικό πίσω από το ροζ χρώμα

Το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα της λίμνης οφείλεται σε μικροοργανισμούς που αγαπούν το αλάτι και παράγουν χρωστικές ουσίες που κυμαίνονται από κόκκινο καφέ έως έντονο ροζ, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Ένας από τους πιο γνωστούς οργανισμούς είναι το Dunaliella salina, ένα μονοκύτταρο άλγος που αντέχει σε υψηλή αλατότητα και συσσωρεύει κόκκινες καροτενοειδείς χρωστικές. Όταν η αλατότητα αυξάνεται, βακτήρια και αρχαία που προτιμούν το αλάτι κυριαρχούν, ενισχύοντας το ροζ χρώμα.

Η μικροβιολόγος Lilliam Casillas Martinez εξήγησε στο Smithsonian Magazine πως «Κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου, η αλατότητα αυξάνεται σημαντικά», οδηγώντας στη μεταβολή της μικροβιακής κοινότητας και την εμφάνιση του ροζ χρώματος.

Ασταθές χρώμα λόγω βροχής και ήλιου

Η λίμνη είναι ρηχή, πράγμα που την κάνει να αλλάζει όψη ανάλογα με τις εποχές. Μετά από έντονες βροχές, το νερό καλύπτει την περιοχή, ενώ η έντονη ηλιοφάνεια προκαλεί γρήγορη εξάτμιση, συμπυκνώνοντας το αλάτι και δημιουργώντας κρυσταλλικές επιφάνειες.

Αυτή η εναλλαγή εξηγεί γιατί το ροζ χρώμα δεν παραμένει σταθερό: όταν η λίμνη γεμίζει, η αλατότητα μειώνεται και τα μικρόβια αλλάζουν, ενώ όταν στεγνώνει γρήγορα, το αλάτι συγκεντρώνεται και το ροζ γίνεται πιο έντονο.

Η αφαλάτωση και η οικονομική σημασία

Η Salinas Las Barrancas δεν είναι απλώς ένα φυσικό φαινόμενο, καθώς η περιοχή καλύπτει περίπου 5.000 εκτάρια όπου γίνεται συλλογή αλατιού δύο φορές τον χρόνο. Η παραγωγή μπορεί να φτάσει έως και 300.000 μετρικούς τόνους, ανάλογα με τις βροχοπτώσεις.

Το αλάτι δεν προορίζεται μόνο για κατανάλωση, αλλά χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανίες, όπως η παραγωγή χημικών προϊόντων με βάση το χλώριο.

Οι εργάτες στην περιοχή προστατεύουν τα μάτια και το δέρμα τους από την έντονη αντανάκλαση του φωτός στο λευκό αλάτι, που μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις ακόμα και σε εξοικειωμένα με τον ήλιο άτομα.

Πλούσια βιοποικιλότητα στα όρια της λίμνης

Παρά την υψηλή αλατότητα, η περιοχή υποστηρίζει ζωή. Φυτά που αντέχουν στο αλάτι αναπτύσσονται στα όρια της λίμνης, δημιουργώντας μια πράσινη ζώνη γύρω από τις αλμυρές εκτάσεις.

Η NASA επισημαίνει την παρουσία πουλιών όπως οι φλαμίνγκο και ο απειλούμενος κίτρινος καρδινάλιος. Το ροζ χρώμα των φλαμίνγκο οφείλεται στα καροτενοειδή που λαμβάνουν από τη διατροφή τους, τα οποία συνδέονται με τους μικροοργανισμούς και τα μικρά καρκινοειδή του αλμυρού οικοσυστήματος.

Η αξία των διαστημικών εικόνων για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος

Μια φωτογραφία από το διάστημα δεν μπορεί να αποκαλύψει όλα τα μυστικά του νερού, του κλίματος ή της βιοποικιλότητας στην Αργεντινή, όμως τέτοιες εικόνες βοηθούν τους επιστήμονες και το κοινό να παρακολουθούν τις αλλαγές στις επιφανειακές υδάτινες εκτάσεις και τα αλμυρά πεδία.

Η συνδυαστική χρήση δορυφορικών δεδομένων και επιτόπιων ερευνών επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση περιβαλλοντικών αλλαγών, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ροζ λίμνη της Αργεντινής αποτελεί παράδειγμα της γρήγορης ανταπόκρισης της φύσης σε βροχοπτώσεις και θερμοκρασιακές μεταβολές.

