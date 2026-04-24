Ουκρανία: Σοκ προκαλούν οι εικόνες με τους υποσιτισμένους στρατιώτες στο Κουπιάνσκ

Αποπέμφθηκε ανώτατος Ουκρανός διοικητής μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που δείχνουν στρατιώτες της 14ης Ταξιαρχίας σε κατάσταση ακραίου υποσιτισμού

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

i.petrovna_/Threads
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Αποπέμφθηκε ανώτατος Ουκρανός διοικητής μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών στρατιωτών της 14ης Ταξιαρχίας σε κατάσταση ακραίου υποσιτισμού στο Κουπιάνσκ.
  • Οι στρατιώτες είχαν εγκαταλειφθεί στην πρώτη γραμμή για μήνες χωρίς επαρκή τροφή και νερό, με ανεφοδιασμό μόνο μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
  • Οι ρωσικές δυνάμεις παρεμποδίζουν ενεργά τις παραδόσεις τροφίμων και εφοδίων, στοχεύοντας κυρίως την επιμελητεία των ουκρανικών δυνάμεων.
  • Το Κίεβο χρησιμοποιεί πλέον μη επανδρωμένα επίγεια ρομπότ για τη μεταφορά προμηθειών και απομάκρυνση τραυματιών σε επικίνδυνες περιοχές.
  • Η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση ξεκίνησε έρευνα και ανακοίνωσε βελτίωση της κατάστασης με νέο διοικητή και πρόσφατες παραδόσεις τροφίμων στη 14η Ταξιαρχία.
Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας προχώρησε στην αποπομπή ανώτατου στρατιωτικού διοικητή, ύστερα από τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών που απεικονίζουν μια ομάδα εξαντλημένων στρατιωτών.

Οι συγκεκριμένοι άνδρες είχαν εγκαταλειφθεί στην πρώτη γραμμή του μετώπου για μήνες, στερούμενοι τα βασικά αγαθά όπως επαρκή τροφή και νερό.

Το ζήτημα πήρε διαστάσεις σκανδάλου όταν η Αναστασία Σίλτσουκ, σύζυγος ενός εκ των στρατιωτών, ανήρτησε τις σχετικές εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα, οι τέσσερις άνδρες εμφανίζονται ωχροί και εμφανώς υποσιτισμένοι, με τα πλευρά τους να διαγράφονται έντονα και τα χέρια τους να είναι εξαιρετικά αδύνατα.

Η κρίσιμη κατάσταση στην 14η Ταξιαρχία

Σύμφωνα με συγγενικά τους πρόσωπα, οι στρατιώτες βρίσκονταν επί οκτώ μήνες στην αριστερή όχθη του ποταμού Όσκιλ, κοντά στη βορειοανατολική ουκρανική πόλη Κουπιάνσκ, υπερασπιζόμενοι μια περιοχή που διαρκώς συρρικνωνόταν. Η μοναδική οδός ανεφοδιασμού με τρόφιμα και φάρμακα ήταν από τον αέρα, μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση, η κυρία Σίλτσουκ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν τα παιδιά έφτασαν στην πρώτη γραμμή, ζύγιζαν πάνω από 80 με 90 κιλά. Αλλά τώρα ζυγίζουν περίπου 50 κιλά». Όπως η ίδια εξήγησε, υπήρξε διάστημα κατά το οποίο, μετά από μία παράδοση προμηθειών, δεν έφτασε απολύτως κανένα τρόφιμο για δέκα ημέρες, αναγκάζοντας τους στρατιώτες να πίνουν νερό της βροχής και να λιώνουν χιόνι για να επιβιώσουν.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

«Το μεγαλύτερο διάστημα που έμειναν χωρίς φαγητό ήταν 17 ημέρες. Δεν τους άκουγαν στον ασύρματο ή ίσως κανείς δεν ήθελε να τους ακούσει. Ο σύζυγός μου φώναζε και παρακαλούσε, λέγοντας ότι δεν υπήρχε φαγητό και νερό», πρόσθεσε στις δηλώσεις της, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα δεν αφορούσε μόνο τη δική τους περίπτωση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ιβάννα Πομπερεζνιούκ, συγγενής άλλου στρατιώτη, η οποία τόνισε ότι τα μέλη της 14ης Ανεξάρτητης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας βρέθηκαν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. «Οι μαχητές χάνουν τις αισθήσεις τους από την πείνα», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως ενώ ο πατέρας της απομακρύνθηκε από το σημείο, άλλοι συμπολεμιστές του παρέμεναν εγκλωβισμένοι εκεί.

Η δράση των ρωσικών δυνάμεων

Από την πλευρά του, το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε την αντικατάσταση του διοικητή που έφερε την ευθύνη για τη σίτιση των μονάδων. Η ταξιαρχία αναγνώρισε την ύπαρξη επιμελητειακών προβλημάτων, διευκρινίζοντας ότι οι παραδόσεις ήταν εφικτές μόνο από τον αέρα, καθώς η τοποθεσία τους βρισκόταν σε επικίνδυνη απόσταση αναπνοής από τις εχθρικές γραμμές.

Εκπρόσωπος του στρατού σημείωσε για τις δυσκολίες του εγχειρήματος: «Όλα γίνονται με drones. Οι Ρώσοι δίνουν μέγιστη προσοχή στις παραδόσεις τροφίμων, πυρομαχικών και καυσίμων. Αναχαιτίζουν και καταρρίπτουν όσα περισσότερα μπορούν. Μερικές φορές δεν ενδιαφέρονται τόσο για τον στρατιωτικό μας εξοπλισμό όσο για την επιμελητεία, στην πραγματικότητα».

Από την έναρξη της ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής στις αρχές του 2022, η γκρίζα ζώνη μεταξύ των δύο πλευρών έχει επεκταθεί δραματικά. Αμφότεροι οι στρατοί χρησιμοποιούν εκτενώς μη επανδρωμένα αεροσκάφη για επιτήρηση και για τη στόχευση τεθωρακισμένων οχημάτων και πεζικού, γεγονός που αναγκάζει τους στρατιώτες να περπατούν 10 έως 15 χιλιόμετρα για να προσεγγίσουν τις προωθημένες θέσεις τους.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Τα σύγχρονα ρομπότ και η βελτίωση των συνθηκών

Τους τελευταίους μήνες, το Κίεβο αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο μη επανδρωμένα επίγεια ρομπότ προκειμένου να στείλει προμήθειες σε εκτεθειμένες περιοχές, αλλά και για να απομακρύνει τραυματίες. Στον τομέα του Κουπιάνσκ, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει γέφυρες στον ποταμό Όσκιλ, σε μια προσπάθεια να αποκόψουν τα ουκρανικά στρατεύματα που βρίσκονται στην αριστερή όχθη.

Η κατάσταση πάντως φαίνεται να εξομαλύνεται μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος. Την Παρασκευή, η σύζυγος του στρατιώτη προχώρησε σε νέα ενημέρωση αναφέροντας: «Υπάρχει νέος διοικητής. Μας τηλεφώνησε και είπε ότι η κατάσταση επιλύεται. Και όντως έτσι είναι. Ο σύζυγός μου, μου έγραψε ότι μόλις έφαγε περισσότερο από ό,τι τους τελευταίους οκτώ μήνες».

Η ίδια κατέληξε τονίζοντας τις ανάγκες των ανδρών στο μέτωπο: «Τα παιδιά τρώνε λίγο λίγο αυτή τη στιγμή. Τα στομάχια τους έχουν συρρικνωθεί και δεν ξέρουν αν θα έχουν φαγητό αύριο ή όχι. Πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Πρέπει να γίνει εναλλαγή, τα αγόρια χρειάζονται ιατρική περίθαλψη».

Σε επίσημο επίπεδο, η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για το περιστατικό. Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται: «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατα παραδόθηκε άλλη μια αποστολή τροφίμων στη θέση της 14ης Ταξιαρχίας Πεζικού. Εάν υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες, θα πραγματοποιηθεί άμεση εκκένωση των στρατιωτών μας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
