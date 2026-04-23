ΕΕ: «Πράσινο» φως και επίσημα στο δάνειο 90 δισ. στην Ουκρανία - Ικανοποίηση Ζελένσκι

Η κυπριακή προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε την Πέμπτη, ότι η γραπτή διαδικασία για την έγκριση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία και του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχει πλέον ολοκληρωθεί, με ομόφωνη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών.

Ο κυπριακός υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραύνος δήλωσε ότι η εκταμίευση των κεφαλαίων για την Ουκρανία θα «αρχίσει να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν».

Σημαντική εξέλιξη, λέει ο Ζελένσκι

Την εξέλιξη αυτή χαιρέτησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι το δάνειο «θα ενισχύσει τον στρατό μας, θα κάνει την Ουκρανία πιο ανθεκτική και θα μας επιτρέψει να εκπληρώσουμε τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις προς τους Ουκρανούς».

Επανέλαβε επίσης τα προηγούμενα σχόλιά του ότι η Ουκρανία θα καταβάλει προσπάθειες για να λάβει την πρώτη δόση των χρημάτων «ήδη από τον Μάιο-Ιούνιο».

«Τα κονδύλια από το ευρωπαϊκό πακέτο θα διατεθούν, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, στην παραγωγή όπλων, στην προμήθεια των απαραίτητων όπλων από εταίρους που δεν παράγουμε ακόμη στην Ουκρανία, καθώς και στην προετοιμασία του ενεργειακού μας τομέα και των κρίσιμων υποδομών για τον επόμενο χειμώνα», δήλωσε.

