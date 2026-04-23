Πρίγκιπας Χάρι: Επισκέπτηκε αιφνιδιαστικά την Ουκρανία για τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Κιέβου

Ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι επισκέπτεται την χώρα για να «υπενθυμίσει στον κόσμο» τον πόλεμο με τη Ρωσία . Ο 41χρονος Δούκας του Σάσεξ αναμένεται να μιλήσει σε διάσκεψη για την ασφάλεια σήμερα (23/4) τονίζοντας μεταξύ άλλων στους Ουκρανούς ότι δεν έχει ξεχάσει τη δύσκολη θέση τους. «Ο κόσμος σας βλέπει και σας σέβεται», θα πει στους συνέδρους.

Η αιφνιδιαστική επίσκεψή του στο Κίεβο πραγματοποιήθηκε μόλις μία εβδομάδα αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε την πιο αιματηρή αεροπορική της επίθεση στην πρωτεύουσα μέχρι στιγμής φέτος. Η Μόσχα βομβάρδισε τη χώρα με ένα κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, σκοτώνοντας 17 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 100. Τέσσερις σκοτώθηκαν στο Κίεβο, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο αγόρι. «Είναι ωραίο που επέστρεψα στην Ουκρανία», είπε ο Χάρι καθώς έφτασε στην πόλη σήμερα το πρωί, έχοντας περάσει την περασμένη εβδομάδα στην Αυστραλία με τη Μέγκαν στην αμφιλεγόμενη «ψευδο-βασιλική» όπως την χαρακτήρισαν οι επικριτές περιοδεία τους.

Ο Χάρι έστειλε επίσης σιωπηλά ένα στεφάνι στον τάφο της εκλιπούσας γιαγιάς του , βασίλισσας Ελισάβετ Β', στο Ουίνδσορ, για να σηματοδοτήσει τα 100α γενέθλιά της την Τρίτη - αλλά δεν συμμετείχε στους εορτασμούς της οικογένειάς του στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο . Έφτασε κρυφά στο Κίεβο με τρένο νωρίς το πρωί της Πέμπτης, γεγονός που υποδηλώνει ότι πέταξε στην Πολωνία και στη συνέχεια ταξίδεψε σιδηροδρομικώς στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δήλωσε στο ITV News ότι η επίσκεψή του έχει ως στόχο «να υπενθυμίσει στους ανθρώπους στην πατρίδα του και σε όλο τον κόσμο τι αντιμετωπίζει η Ουκρανία και να υποστηρίξει τους ανθρώπους και τους εταίρους που κάνουν εξαιρετική δουλειά κάθε ώρα της ημέρας σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες». Χαρακτήρισε την Ουκρανία «μια χώρα που υπερασπίζεται με θάρρος και επιτυχία την ανατολική πλευρά της Ευρώπης» και είπε ότι «έχει σημασία να μην ξεχνάμε τη σημασία αυτού». Ο Χάρι βρίσκεται στην Ουκρανία για τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Κιέβου.

Είναι η δεύτερη επίσκεψή του στην πόλη, έχοντας περάσει χρόνο εκεί τον περασμένο Σεπτέμβριο ως μέρος του συνεχιζόμενου έργου του για τους Αγώνες Invictus και για την υποστήριξη των δεκάδων χιλιάδων τραυματισμένων βετεράνων της Ουκρανίας. Ο Χάρι, ο οποίος υπηρέτησε 10 χρόνια στον Βρετανικό Στρατό, έχει εδώ και καιρό θέσει ως έναν από τους πιο σημαντικούς σκοπούς του την παροχή βοήθειας σε τραυματίες στρατιώτες.

Θα εκφωνήσει ομιλία αργότερα σήμερα, όπου θα πει ότι η μάχη της Ουκρανίας είναι κάτι περισσότερο από μια απλή μάχη για εδάφη. Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, ο Χάρι συναντήθηκε με θύματα πολέμου στο πρώτο του ταξίδι στην Ουκρανία, αυτή τη φορά στο Λβιβ. Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον δούκα, να ποζάρει με δεκάδες τραυματίες στρατιώτες. Η επίσκεψη στη δυτική Ουκρανία, η οποία έχει συχνά γίνει στόχος ρωσικών πυραύλων, δεν ανακοινώθηκε παρά μόνο μετά την αποχώρηση του Χάρι από τη χώρα.

Ο Χάρι επέστρεψε στο Μοντεσίτο την περασμένη εβδομάδα, αφού ο ίδιος και η Μέγκαν περιόδευσαν στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια μιας τετραήμερης επίσκεψης που προσέλκυσε μεγάλα πλήθη υποστηρικτών - καθώς και έντονη κριτική. Οι Σάσεξ κατηγορήθηκαν ότι χρησιμοποίησαν τους βασιλικούς δεσμούς τους για να επωφεληθούν από την Αυστραλία, καθώς πραγματοποίησαν ένα μείγμα φιλανθρωπικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα.