Η Ουκρανία πρότεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες να ονομάσουν το τμήμα του Ντονμπάς που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους «Ντόνιλαντ» προς τιμήν του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη πηγές.

Αυτή η πρόταση, «απευθυνόμενη στη ματαιοδοξία του προέδρου των ΗΠΑ», αναφέρθηκε «σαν αστείο» από έναν από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές κατά τη διάρκεια επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες τους τελευταίους μήνες. Μετά από αυτό, ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται περιστασιακά σε συνομιλίες, αλλά δεν υπήρξε πρόοδος.

Ένας από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές δημιούργησε ακόμη και μια πράσινη και χρυσή σημαία για το Donnyland και έναν εθνικό ύμνο χρησιμοποιώντας το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT.

Πιο συγκεκριμένα, το «μοντέλο του Μονακό» —ένα ημιαυτόνομο μικροκράτος με υπεράκτιο καθεστώς— συζητήθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η φράση «μοντέλο του Μονακό» εμφανίστηκε ακόμη και στα σχέδια συνθηκών.

