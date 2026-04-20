Ουκρανία: Βίντεο από drone δείχνει την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης Τσασόβ Γιαρ

Σε πόλη – φάντασμα έχει μετατραπεί η Τσασόβ Γιαρ της Ουκρανίας, καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν προκαλέσει ολοκληρωτική καταστροφή.

Πλάνα από drone που τραβήχτηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έδειξαν την καταστροφή στην πόλη Τσάσιβ Γιαρ που βρίσκεται στα ανατολικά της χώρας.

Η πόλη που κάποτε είχε 12.000 κατοίκους είναι πλέον σχεδόν έρημη. Αποτελεί στρατηγικό σημείο για τη Ρωσία που κάνει επιθέσεις εδώ και μήνες.

Αν οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις καταφέρουν να καταλάβουν την πόλη τότε θα έπαιρναν τον έλεγχο ενός λόφου για να «σπάσουν» την αμυντική γραμμή των ουκρανικών δυνάμεων. Ο συγκεκριμένος λόφος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ορμητήριο για επιθέσεις σε άλλες ουκρανικές οι οποίες αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» των αμυντικών γραμμών του ουκρανικού στρατού στην ανατολική Ουκρανία.

