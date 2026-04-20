Γερμανίδα καμικάζι αυτοκτονίας στη Ρωσία με ουκρανική εντολή - Bίντεο από τη σύλληψη

Μία 57χρονη Γερμανίδα πολίτης ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας στη νότια Ρωσία, έχοντας μαζί της ένα σακίδιο γεμάτο με εκρηκτικά που ισοδυναμούσαν με 1,5 κιλό TNT.

Tη σύλληψή της έκανε γνωστή η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) υποστηρίζοντας πως η γυναίκα δρούσε υπό τις εντολές του Κίεβου, και σχεδίαζε επίθεση στο κτήριο των ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας, στην πόλη Πιατιγκόρσκ του Καυκάσου.

Στην ίδια επιχείρηση συνελήφθη κι ένας συνεργός της, ένας άνδρας από την Κεντρική Ασία, γεννημένος το 1997, ο οποίος βρισκόταν κοντά και θα πυροδοτούσε τα εκρηκτικά από απόσταση, θυσιάζοντάς την.

Η γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, «γεννήθηκε το 1969», σύμφωνα με την ενημέρωση της FSB. Εκπαιδεύτηκε για να προετοιμάσει αυτή την «επίθεση» από κάποιον από χώρα της Κεντρικής Ασίας, ενεργώντας κατόπιν εντολών από την Ουκρανία. Η έκρηξη αποτράπηκε όπως έγινε γνωστό με ηλεκτρονικό μπλοκάρισμα.

Και οι δύο έχουν συλληφθεί, και φέρεται να έχουν ομολογήσει.

Το Κίεβο προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει ενώ εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών περιορίστηκε να πει πως «έλαβαν υπόψη» τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης, αλλά αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν την υπόθεση ή να μοιραστούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Καλοπληρωμένη δουλειά»

Το δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι Zvezda μετέδωσε ένα βίντεο που δείχνει τη σύλληψη των υπόπτων και τις ομολογίες τους, κατά τη διάρκεια του οποίου οι κατηγορούμενοι φαίνεται να διαβάζουν ένα κείμενο.

German citizen was just minutes away from blowing up a Russian security forces building – on direct orders from Ukraine



The FSB swooped in and stopped her cold. Inside her rucksack: 1.5 kg of explosives in TNT equivalent.



She wasn’t even meant to survive. A man from… pic.twitter.com/oqA0Ac7KF2 — Sputnik India (@Sputnik_India) April 20, 2026

Η γυναίκα δηλώνει ότι είναι Γερμανίδα υπήκοος από το 1995, έφτασε στη Ρωσία το 2022 και επικοινώνησε μαζί της «ένα άτομο με έντονη ουκρανική προφορά που της προσέφερε μια καλά αμειβόμενη εργασία».

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει στο παρελθόν την Ουκρανία για συνεργασία με ισλαμιστές για την πραγματοποίηση επιθέσεων στο έδαφός της.

