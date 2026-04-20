Ουκρανία: Σε διαθεσιμότητα δύο αστυνομικοί μετά την πολύνεκρη φονική επίθεση στο Κίεβο

Στο μικροσκόπιο μπαίνει η στάση δύο αστυνομικών που απομακρύνθηκαν από το σημείο της αιματηρής επίθεσης στο Κίεβο.

  • Δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και ερευνώνται για τη διαφυγή τους από το σημείο της πολύνεκρης επίθεσης στο Κίεβο.
  • Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα έξι νεκρούς και δέκα τραυματίες, ενώ ο δράστης χρησιμοποίησε νόμιμο όπλο.
  • Ο δράστης είχε υπηρετήσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και ζούσε στη Ρωσία μέχρι το 2017, με αρνητικές απόψεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η ψυχική υγεία του δράστη θεωρείται ασταθής και εξετάζεται η διαδικασία έκδοσης ιατρικών πιστοποιητικών για την κατοχή όπλου.
  • Οκτώ τραυματίες νοσηλεύονται ακόμα, με τουλάχιστον έναν σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την Κυριακή ότι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι διέφυγαν από το σημείο που σημειώθηκαν το Σάββατο οι πυροβολισμοί σε κατοικημένη περιοχή του Κιέβου, με δράστη έναν 58 χρόνο που σκότωσε έξι άτομα και τραυμάτισε άλλα 10, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και διεξάγεται έρευνα για τη συμπεριφορά τους.

Οι δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να δείχνει αστυνομικούς να στέκονται κοντά σε ένα άτομο που κείτονταν στο έδαφος και στη συνέχεια να τρέπονται σε φυγή καθώς συνεχίσθηκαν οι πυροβολισμοί, αφήνοντας το άτομο μόνο του, προκάλεσε οργή στην Ουκρανία.

«Αυτό είναι ντροπή για ολόκληρο το σύστημα. Έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και διεξάγεται έρευνα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο σε δήλωσή του στο Telegram.

Ο Κλιμένκο, ωστόσο, προέτρεψε τους ανθρώπους να μην «γενικεύουν», τονίζοντας την «ταχεία και επαγγελματική» αντίδραση των άλλων αστυνομικών που στάλθηκαν στον τόπο του συμβάντος. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της καθημερινής του ομιλίας, δήλωσε ότι θα υπάρξει «πλήρης επανεξέταση των ενεργειών των αστυνομικών».

Η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής έρευνας για τη συμπεριφορά τους.

Τα κίνητρα του ύποπτου δράστη αυτής της σπάνιας ένοπλης επίθεσης στην Ουκρανία, δεν είναι ακόμη γνωστά. Σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο για το οποίο είχε άδεια.

«Η ψυχική υγεία του δράστη ήταν σαφώς ασταθής. Ο τρόπος με τον οποίο απέκτησε τα ιατρικά πιστοποιητικά για να επεκτείνει το δικαίωμά του στην κατοχή πυροβόλου όπλου πρέπει να εξεταστεί. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της έρευνας», δήλωσε ο Κλιμένκο.

Ο αρχηγός της ουκρανικής αστυνομίας Ιβάν Βιχόφσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος είχε υπηρετήσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πριν συνταξιοδοτηθεί το 2005 και στη συνέχεια έζησε στη Ρωσία μέχρι το 2017.

«Ελέγξαμε τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης... Οι απόψεις που εκφράζει εκεί είναι αρνητικές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε φιλοουκρανική θέση», δήλωσε ο Βιχόφσκι.

Οκτώ άτομα που τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς νοσηλεύονταν ακόμη την Κυριακή, συμπεριλαμβανομένου ενός σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

