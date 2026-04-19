Κίεβο: Αυτός είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης με έξι νεκρούς

Ένα αιματηρό περιστατικό συγκλόνισε την περιοχή Χολοσίιβσκι στο Κίεβο, όταν ένας 58χρονος άνδρας άνοιξε πυρ αδιακρίτως εναντίον πολιτών. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης σκότωσε αρχικά τέσσερις περαστικούς στον δρόμο και στη συνέχεια εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Velmart. Εκεί κράτησε ομήρους και σκότωσε ακόμη ένα άτομο, ενώ ένα έκτο θύμα, μια νεαρή γυναίκα, υπέκυψε στα τραύματά της λίγο αργότερα στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Η επέμβαση των ειδικών δυνάμεων

Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα την περιοχή και επιχείρησε να διαπραγματευτεί με τον ένοπλο για περίπου 40 λεπτά. Κι όμως, ο δράστης αρνήθηκε κάθε επαφή, γεγονός που ανάγκασε την ελίτ μονάδα KORD να πραγματοποιήσει έφοδο στο κτίριο. Όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο, ο ένοπλος εξουδετερώθηκε την ώρα που πρόβαλε αντίσταση. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διασώθηκαν τέσσερις όμηροι που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι εντός του καταστήματος.

Το προφίλ του δράστη και η έρευνα

Ο δράστης, με καταγωγή από τη Μόσχα, χρησιμοποιούσε μια νόμιμη καραμπίνα, για την οποία είχε προσκομίσει πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πριν από την επίθεση φέρεται να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά του. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και διέταξε πλήρη έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ οι αρχές εξετάζουν πλέον πώς εκδόθηκε η άδεια οπλοφορίας στον συγκεκριμένο άνδρα.

