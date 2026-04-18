Μακελειό στο Κίεβο: Τουλάχιστον πέντε οι νεκροί από πυροβολισμούς - Νεκρός ο δράστης

Snapshot Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στο Κίεβο, ενώ πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Ο δράστης, 58χρονος από τη Μόσχα, άνοιξε πυρ στον δρόμο και πήρε ομήρους σε σούπερ μάρκετ πριν σκοτωθεί από αστυνομικά πυρά.

Τέσσερις όμηροι απελευθερώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Ο γενικός εισαγγελέας ανέφερε ότι τέσσερις νεκροί βρέθηκαν στον δρόμο και ένας μέσα στο σούπερ μάρκετ.

Στο διαμέρισμα του δράστη ξέσπασε φωτιά μετά από ανεπιβεβαίωτες αναφορές για εκρηκτικό μηχανισμό.

Τουλάχιστον πέντε είναι οι νεκροί από το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα στο Κίεβο, ενώ αρκετοί άλλοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Χολοσίεφσκι στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας, σύμφωνα με την αστυνομία του Κιέβου. Ο άνδρας φέρεται να άρχισε να πυροβολεί ανθρώπους στον δρόμο και στη συνέχεια «μπούκαρε» σε κοντινό σούπερ μάρκετ, κρατώντας πολίτες που βρίσκονταν μέσα σε αυτό, ομήρους.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιχόρ Κλιμένκο δήλωσε ότι ο δράστης πυροβόλησε αστυνομικούς μέσα από το σούπερ μάρκετ πριν σκοτωθεί από αστυνομικά πυρά.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής, αλλά ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δέκα από αυτούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, δήλωσε ότι τέσσερις από τους νεκρούς σκοτώθηκαν στον δρόμο και ένας στο σούπερ μάρκετ.

Αναγνώρισε τον δράστη ως έναν 58χρονο άνδρα από τη Μόσχα και είπε ότι χρησιμοποίησε αυτόματο όπλο για να πραγματοποιήσει τους πυροβολισμούς. Οι τέσσερις όμηροι που πήρε αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Ο Κραβτσένκο είπε επίσης ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα του άνδρα, μετά από ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό.

