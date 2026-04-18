Κίεβο: Ένοπλος άνοιξε πυρ - Τουλάχιστον δύο νεκροί

Ένοπλος άνοιξε πυρ στο Κίεβο στην Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών στην περιοχή Χολοσίβσκι της ουκρανικής πρωτεύουσας και ολοκληρώθηκε ειδική επιχείρηση για τη σύλληψη του υπόπτου, ο οποίος είχε «ταμπουρωθεί» εντός ενός σουπερμάρκετ και σκοτώθηκε έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ο ένοπλος είχε καταφύγει μέσα στο σουπερμάρκετ από το οποίο ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ακόμα ανέφερε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί από την ανταλλαγή πυροβολισμών και τουλάχιστον 10 τραυματίες ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media διακρίνεται ένας ένοπλος να κρατάει ένα αυτόματο όπλο και να πυροβολεί αδιακρίτως όποιον βλέπει στον δρόμο. Βίντεο από το εσωτερικό του σουπερμάρκετ που έχουν ανέβει στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τον ένοπλο να κρατάει το αυτόματο όπλο.

⚡️In Kyiv, the attacker shot at passersby who came across his path.



Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο οι ειδικές δυνάμεις της ουκρανικής αστυνομίας εισέβαλαν στο κατάστημα όπου βρισκόταν ο δράστης και τον σκότωσαν κατά την επιχείρηση της σύλληψης.

⚡️In Kyiv, an unknown person is running with a machine gun on Demiivka. The sounds of shooting were also heard.



The police are looking for the attacker.



Είχε πάρει ομήρους και πυροβόλησε κατά των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της σύλληψης, προσέθεσε και σημείωσε ότι οι διαπραγματευτές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του πριν την επιχείρηση.

⚡️Video from inside the supermarket where the terrorist is.



Διαβάστε επίσης