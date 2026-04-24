«Δεν μπορείς να γίνεις καλύτερος από εμένα»: Η αφοπλιστική ατάκα του Μανώλη Μητσιά στον γιο του

Ο γιος του σπουδαίου λαϊκού ερμηνευτή Μανώλη Μητσιά, Μίλτος, μίλησε για τον πατέρα του, το επάγγελμα που ασκεί, αυτό της οδοντιατρικής και την κουβέντα που τού είπε ο πατέρας του μόλις τον προσέγγισε για να του πει πως σκέφτεται να ασχοληθεί με το τραγούδι.

«Θα μπορούσα να έχω γίνει τραγουδιστής. Όταν μεγαλώνεις με έναν άνθρωπο που είναι τόσο καλός σε αυτό που κάνει, θες να το μιμηθείς. Όταν το επάγγελμα έχει φώτα, δημοσιότητα, χρήμα, το θέλεις. Είναι μαγνήτης όλο αυτό. Εγώ έγραφα και παίζω πιάνο.

Κάποια στιγμή του είπα: “Σκέφτομαι κι εγώ να κάνω κάτι τέτοιο”. Μου είπε: “Σε καμία περίπτωση, ξέχνα το”. Εκεί μίλησε βροντερά. Με πήρε και μου είπε: “Οι δρόμοι είναι αυτοί. Διάλεξε. Το επάγγελμα αυτό πρέπει να το δεις σαν χόμπι γιατί αλλιώς απέτυχες”.

Και επίσης προσέθεσε ξεκάθαρα: “Είσαι έτοιμος να συγκριθείς μαζί μου; Γιατί θα σε συγκρίνουν μαζί μου. Καλύτερος από εμένα δεν μπορείς να γίνεις. Είναι αδύνατον. Για να υπάρξεις σαν καλλιτέχνης θα πρέπει να γίνεις δύο φορές καλύτερος από εμένα. Άρα, αποφάσισε”. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Ήταν σωστός. Πήρε θέση και σωστή θέση. Είχε απόλυτο δίκιο», τόνισε ο Μίλτος Μητσιάς.

Παρά τις επιφυλάξεις του πατέρα του, εκείνος συνέχισε να γράφει τραγούδια, αν και δεν του επέτρεψε ποτέ να τα κυκλοφορήσει, όπως αποκάλυψε. «Με κρατούσε προσγειωμένο», ανέφερε, επισημαίνοντας ακόμη πως «επαναστάτησα κάποια στιγμή και του είπα ότι θα τα βγάλω γιατί τα πιστεύω».