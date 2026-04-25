νακοίνωση του Λευκού Οίκου για την Γενοκτονία των Αρμενίων χωρίς τον όρο «γενοκτονία»

Η επιλογή της διατύπωσης στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου έρχεται σε αντίθεση με την ευρύτερη ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ περί προστασίας των χριστιανικών κοινοτήτων

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, στην προεδρική «Λεωφόρο της Δόξας».

ε αναφορά στον αρμενικό όρο «Meds Yeghern» (Μεγάλο Έγκλημα) και χωρίς τη χρήση της λέξης «γενοκτονία» εκδόθηκε το φετινό μήνυμα του Λευκού Οίκου για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Η επιλογή αυτή διαφοροποιείται από την πρακτική που είχε καθιερωθεί τα προηγούμενα χρόνια, όταν υπό τον πρόεδρο Μπάιντεν το 2021 οι ετήσιες προεδρικές ανακοινώσεις ξεκίνησαν να περιλαμβάνουν ρητά τον όρο γενοκτονία.

Στην ανακοίνωση, ο Λευκός Οίκος εκφράζει «σταθερή αλληλεγγύη προς κάθε Αμερικανό αρμενικής καταγωγής και προς τους Αρμενίους σε όλο τον κόσμο», σημειώνοντας ότι τα γεγονότα εκείνης της περιόδου, πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, «συνεχίζουν να ζουν στη συλλογική μνήμη» των κοινοτήτων.

Η επιλογή της διατύπωσης στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου έρχεται σε αντίθεση με την ευρύτερη ρητορική της κυβέρνησης Τραμπ περί προστασίας των χριστιανικών κοινοτήτων, καθώς στην προκειμένη περίπτωση αποφεύγεται η ρητή χρήση του όρου γενοκτονία για τα γεγονότα που αφορούν έναν κατεξοχήν χριστιανικό πληθυσμό.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην αντοχή του αρμενικού λαού και στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τις τραγωδίες του παρελθόντος και να διαμορφώσει ένα μέλλον με προοπτικές ευημερίας, ασφάλειας και ειρήνης.

Η ανακοίνωση επεκτείνεται και στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ και η Αρμενία θα συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας και την προώθηση της σταθερότητας στον Νότιο Καύκασο. Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές «στέκονται πλάι πλάι» με στόχο «μια νέα εποχή ειρήνης μέσω ισχύος».

Η προεδρική δήλωση καταλήγει τονίζοντας ότι η επέτειος αποτελεί αφορμή για την ανανέωση της δέσμευσης «στην προστασία των αθώων και στην προώθηση της ειρήνης μεταξύ όλων των λαών», με αναφορά στη σημασία της πίστης.

