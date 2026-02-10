ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος διέγραψε ανάρτηση του Βανς για τη γενοκτονία των Αρμενίων

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος μιλά στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο του Γερεβάν της Αρμενίας, στις 10 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Λευκός Οίκος διέγραψε σήμερα μια ανάρτηση από τον λογαριασμό του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, με την οποία αναφερόταν στη «γενοκτονία» των Αρμενίων, εξηγώντας ότι το μήνυμα, που ενδέχεται να ενοχλήσει την Τουρκία, σύμμαχο της Ουάσινγκτον, αναρτήθηκε κατά λάθος.

Κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην Αρμενία, την πρώτη Αμερικανού αντιπροέδρου σε αυτή τη χώρα του Νότιου Καυκάσου, ο Βανς επισκέφθηκε το Μνημείο της Αρμενικής Γενοκτονίας Τσιτσερνακαμπέρντ στο Γερεβάν. Εκεί, ο ίδιος και η σύζυγός του Ούσα Βανς συμμετείχαν σε μια τελετή μνήμης, αποθέτοντας ένα στεφάνι με γαρίφαλα, χρυσάνθεμα και τριαντάφυλλα στο μνημείο που τιμά τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Στον επίσημο λογαριασμό του Βανς στην πλατφόρμα Χ αργότερα αναρτήθηκε το μήνυμα ότι η επίσκεψη αυτή είχε σκοπό «να τιμήσει τα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915».

Η ανάρτηση έγινε στον λογαριασμό του αντιπροέδρου. Χ

Μετά τη διαγραφή της ανάρτησης, ένας βοηθός του Βανς που ζήτησε να μην κατονομαστεί είπε ότι το μήνυμα αναρτήθηκε κατά λάθος από υπαλλήλους που δεν μετείχαν στο ταξίδι στον Καύκασο. «Είναι ένας λογαριασμός που τον διαχειρίζονται υπάλληλοι και υπάρχει κατά κύριο λόγο για την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο από τις δραστηριότητες του αντιπροέδρου», είπε ο εκπρόσωπος του Βανς, παραπέμποντας στις δηλώσεις του ίδιου, στις οποίες δεν περιλαμβανόταν η λέξη «γενοκτονία».

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν η επίσκεψή του στο μνημείο είχε ως στόχο να αναγνωρίσει τη γενοκτονία, ο Βανς απάντησε: «Προφανώς, είναι ένα πολύ φρικτό πράγμα που συνέβη πριν από λίγα περισσότερα από 100 χρόνια και κάτι που ήταν πολύ, πολύ σημαντικό για αυτούς (σ.σ. τους Αρμένιους) πολιτισμικά μιλώντας. Επομένως, σκέφτηκαν σε ένδειξη σεβασμού, τόσο για τα θύματα αλλά επίσης και για την αρμενική κυβέρνηση, που είναι πολύ σημαντικός εταίρος μας στην περιοχή, για τον πρωθυπουργό Πασινιάν, ήθελα να πάω και να το επισκεφθώ και να αποτίσω φόρο τιμής».

Η επίσκεψη του Βανς στην Αρμενία είχε ως στόχο να προωθήσει τις συμφωνίες που σύναψε η κυβέρνηση Τραμπ με το Γερεβάν και το Μπακού, μετά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες ως ένα από τα κυριότερα επιτεύγματα της θητείας του.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας. POOL REUTERS/Kevin Lamarque μέσω ΑΡ

Με την Αρμενία, ο Βανς υπέγραψε συμφωνία ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή ενός πυρηνικού εργοστασίου στη χώρα. Σήμερα, ταξίδεψε στο Αζερμπαϊτζάν και υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της οικονομίας, καθώς η Ουάσινγκτον επιχειρεί να επεκτείνει την επιρροή της σε μια περιοχή όπου παλαιότερα ο κύριος παράγοντας ήταν η Ρωσία.

