Viral βίντεο με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας να ακούει trap στο αυτοκίνητο

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς μοιράστηκε το εκλεκτικό μουσικό του γούστο.

Το βίντεο τον δείχνει να απολαμβάνει το τραγούδι «Mask Off» του Future, αποκαλύπτοντας ότι είναι λάτρης της τραπ μουσικής.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν με χιούμορ την αντίθεση ανάμεσα στο προφίλ ενός πρωθυπουργού και στην επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού, ενώ άλλοι επαίνεσαν τον Πασινιάν για το πιο «χαλαρό» και ανθρώπινο προφίλ που προβάλλει.

