Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγο της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

Το σκηνικό που εκτυλίχθηκε σε μία κινηματογραφική αίθουσα του Καζακστάν θα μπορούσε κάλλιστα να ξεπεράσει σενάριο ταινίας, όταν μία γυναίκα βρέθηκε τετ α τετ με τον σύζυγό της και την ερωμένη του.

Το βίντεο από την αναπάντεχη και άβολη αυτή συνάντηση έχει γίνει viral με 1,7 εκατ. προβολές, ενώ επικά είναι τα σχόλια των χρηστών, που μάλλον ενθουσιάστηκαν από τη σκηνή και τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών.

Στα πλάνα φαίνεται μία γυναίκα να εντοπίζει τον σύζυγο της, στην πρώτη σειρά των καθισμάτων, έχοντας δίπλα του μία άλλη γυναίκα, που κρατάει στην αγκαλιά της μία τεράστια ανθοδέσμη.

Και τα πράγματα παίρνουν την αναμενόμενη τροπή. Η σύζυγος ζητά εξηγήσεις, η ερωμένη δεν γνώριζε και η ανθοδέσμη επιστρέφεται... με την εξαγριωμένη σύζυγο να την εκτοξεύει στον άνδρα της...

Ακόμα κι αν κάποιοι ελάχιστοι πιστεύουν πως ήταν στημένο, οι περισσότεροι επικεντρώνονται στην ουσία της...απιστίας, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στο μπουκέτο των λουλουδιών που την πλήρωσε...

أثناء عرض فيلم اسمه الملائكة في احد دور السينما في كازاخستان



حجزت امرأة تذكرة لمشاهدة الفيلم وعندما دخلت القاعة اكتشفت أن زوجها داخل القاعة برفقة امرأة اخرى ومقدم لها باقة ورد وعلى الفور دخلت معه في جدال مما تسبب في حالة فوضى وتم إيقاف عرض الفيلم



واتضح أن المرأة الأخرى لم تكن… pic.twitter.com/lyM5rpw424 — مستر (@5_8fm) April 16, 2026

