Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγο της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια
Επικά τα σχόλια των χρηστών του διαδικτύου για το βίντεο που ξεπέρασε το 1,7 εκατ. προβολές
Το σκηνικό που εκτυλίχθηκε σε μία κινηματογραφική αίθουσα του Καζακστάν θα μπορούσε κάλλιστα να ξεπεράσει σενάριο ταινίας, όταν μία γυναίκα βρέθηκε τετ α τετ με τον σύζυγό της και την ερωμένη του.
Το βίντεο από την αναπάντεχη και άβολη αυτή συνάντηση έχει γίνει viral με 1,7 εκατ. προβολές, ενώ επικά είναι τα σχόλια των χρηστών, που μάλλον ενθουσιάστηκαν από τη σκηνή και τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών.
Στα πλάνα φαίνεται μία γυναίκα να εντοπίζει τον σύζυγο της, στην πρώτη σειρά των καθισμάτων, έχοντας δίπλα του μία άλλη γυναίκα, που κρατάει στην αγκαλιά της μία τεράστια ανθοδέσμη.
Και τα πράγματα παίρνουν την αναμενόμενη τροπή. Η σύζυγος ζητά εξηγήσεις, η ερωμένη δεν γνώριζε και η ανθοδέσμη επιστρέφεται... με την εξαγριωμένη σύζυγο να την εκτοξεύει στον άνδρα της...
Ακόμα κι αν κάποιοι ελάχιστοι πιστεύουν πως ήταν στημένο, οι περισσότεροι επικεντρώνονται στην ουσία της...απιστίας, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στο μπουκέτο των λουλουδιών που την πλήρωσε...
Ενδεικτικά μερικά από τα σχόλια των χρηστών
- Η φτωχή ανθοδέσμη είναι αξιολύπητη, αυτή η ανθοδέσμη, όποτε τσακώνονται οι άνθρωποι, τη πετάνε. Είδα μια φορά μια ανθοδέσμη στα σκουπίδια και έβαλα τα κλάματα γι' αυτήν. Τι φταίει η ανθοδέσμη στους τσακωμούς;
- Έχω θυμώσει με τη νυφική ανθοδέσμη που πέφτει ανάμεσά τους
- Το ωραίο είναι ότι οι γυναίκες έγιναν πλέον συνειδητοποιημένες, αντί να επιτεθεί στην ερωμένη, επιτέθηκε στον άντρα της.
- Σύζυγος πιάστηκε επ' αυτοφόρω στον κινηματογράφο με λουλούδια και άλλη γυναίκαΗ γυναίκα του μπαίνει μέσα, το χάος ξεσπάει, η ταινία ακυρώνεται. Η ερωμένη δεν είχε ιδέα ότι ήταν παντρεμένος… η πραγματική ζωή μόλις ξεπέρασε την ταινία
- Τουλάχιστον έχουν τον ίδιο κινηματογραφικό γούστο.
- Το παράξενο είναι ότι όσο κι αν άλλαξαν οι λαοί κι όσο κι αν διέφεραν οι πολιτισμοί των λαών, παρ' όλα αυτά οι δικαιολογίες είναι πάντα οι ίδιες.
- Ήταν όλα αυτά μέρος της παραγωγής της ταινίας; Η αλήθεια είναι πιο παράξενη από τη μυθοπλασία.