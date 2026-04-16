Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

Η πράξη του στρατιώτη εκφράζει σεβασμό προς το εθνικό σύμβολο και προκάλεσε θετικές αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Χρήστες από Ελλάδα και Τουρκία αντάλλαξαν μηνύματα ειρήνης, αγάπης και σεβασμού μέσω των σχολίων στο βίντεο.

Το βίντεο ανέδειξε την κοινή επιθυμία για ειρηνικές σχέσεις και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς των δύο χωρών.

Ένα βίντεο από τα Ύψαλα, με κεντρικό πρόσωπο έναν στρατιώτη και την ελληνική σημαία, έγινε αφορμή να εκφραστεί ένα σπάνιο κύμα αλληλεγγύης ανάμεσα σε χρήστες από την Ελλάδα και την Τουρκία.

Η σκηνή που συγκίνησε το κοινό δείχνει μια ελληνική σημαία, η οποία φαίνεται να έχει μπλεχτεί κοντά στη συνοριακή γραμμή, πιθανότατα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων της περιοχής. Ένας στρατιώτης πλησιάζει με ένα κοντάρι και προσπαθεί να την απελευθερώσει, ώστε να κυματίζει ξανά κανονικά. Αν και δεν είναι σαφές από ποια χώρα προέρχεται ο στρατιώτης, η πράξη του σεβασμού προς το εθνικό σύμβολο ήταν αρκετή για να προκαλέσει θετικές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σχόλια που συγκέντρωσε το βίντεο που εξασφάλισε το «Pame Evro» γέμισαν με μηνύματα θετικού περιεχομένου, όπου κυριάρχησαν λέξεις όπως «ειρήνη», «αγάπη» και «σεβασμός». Χρήστες από Ελλάδα και Τουρκία υπογράμμισαν ότι οι απλοί άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, επισημαίνοντας τη σημασία τέτοιων στιγμών.