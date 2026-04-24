Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Γαύδο: Κατεδαφίστηκαν 23 παραπήγματα – Μία σύλληψη

Ξεκίνησε η εκστρατεία καθαρισμού της περιοχής Λαυρακά – Άη Γιάννη από τα συσσωρευμένα σκουπίδια, με κάλεσμα για εθελοντική συμμετοχή.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες στη Γαύδο στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, προκειμένου να απομακρυνθούν οι αυθαίρετες κατασκευές που παρέμεναν σε προστατευμένες περιοχές Natura.

Σύγκεκριμένα, δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν απόβαση στο νησί και προχώρησαν στη διευθέτηση των κατεδαφίσεων, που αποφασίστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, συνολικά 23 παράνομων παραπηγμάτων που διατηρούνταν σε καβάτζες στην περιοχή του Λαυρακά και του Αγίου Ιωάννη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιχείρηση, κατά τη διάρκεια των κατεδαφίσεων εκδηλώθηκαν μόνο λεκτικές αντιδράσεις, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα παρεμπόδισης των εργασιών.

Παράλληλα, στην παραλία Σαρακήνικο εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 47χρονος μόνιμος κάτοικος στην περιοχή, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών με ποινή κάθειρξης οκτώ (8) ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Για το ζήτημα έκανε αναφορά η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι σύνθημα για τις διαδηλώσεις, είναι πράξη». Μάλιστα, τονίζει πως η περιοχή είναι προστατευόμενη και ως τέτοια θα αντιμετωπίζεται πλέον, με το πλαίσιο διαχείρισης που ισχύει σε ανάλογους χώρους (Φαράγγι Σαμαριάς, Μπάλος κ.ά.), με φύλαξη και σαφείς κανόνες.

«Αυτή τη στιγμή, το πιο επείγον είναι να καθαριστεί ο Λαυρακάς – Άη Γιάννης από τους τόνους σκουπιδιών που έχουν σωρευτεί. Ξεκινάμε άμεσα και καλούμε όποιον μπορεί να βοηθήσει εθελοντικά να είναι μαζί μας», ανέφερε ακόμη η κυρία Στεφανάκη.