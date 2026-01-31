Ρεκόρ καταστροφής: Πιτσιρίκα γκρεμίζει πύργο από 63.000 σουβέρ μπύρας που προοριζόταν για Γκίνες

Viral το βίντεο με την κατάρρευση του πύργου

Ρεκόρ καταστροφής: Πιτσιρίκα γκρεμίζει πύργο από 63.000 σουβέρ μπύρας που προοριζόταν για Γκίνες
Τι συμβαίνει όταν το έργο που ετοιμάζετε διεκδικεί μία θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, αλλά μία άτυχη στιγμή μπορεί να καταστρέψει το όνειρό σας;

Κάτι τέτοιο συνέβη στον Μπέντζαμιν Κλάπερ, ο οποίο έστηνε επί 120 ώρες έναν πύργο από σουβέρ μπίρας, σε ένα εμπορικό κέντρο στην Κολωνία της Γερμανίας, αλλά χρειάστηκε μόλις μία στιγμή για να το δει να γκρεμίζεται, από ένα κοριτσάκι.

Ο Γερμανός καλλιτέχνης φέρεται να κατασκεύασε την εντυπωσιακή κατασκευή από 63.000 σουβέρ μπύρας, σε μια προσπάθεια να καταρρίψει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες.

Ξεκίνησε την κατασκευή του έργου στις 31 Οκτωβρίου του περασμένου έτους και τελικά το ολοκλήρωσε στις 8 Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, στις 10 Ιανουαρίου, το όνειρό του κατέρρευσε.

Σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral, η μικρή φαίνεται να τραβάει ένα κομμάτι, προκαλώντας την κατάρρευσή του σαν τραπουλόχαρτο.

Ο Κλάπερ σημείωσε ότι ο πύργος είχε καταρρεύσει εν μέρει υπό το βάρος του λίγο πριν ολοκληρωθεί, οπότε προσκάλεσε τους καλεσμένους να παίξουν «Beer Mat Jenga» με το υπόλοιπο μέρος του γλυπτού, ολοκληρώνοντας την κταταστροφή

Ο Γερμανός, ο οποίος διευθύνει την εταιρεία μέσων ενημέρωσης MuVi 3D GmbH, δήλωσε ότι το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε αντιδράσεις που κυμαίνονταν από «Αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη!» έως «Κρίμα που δεν πέτυχε».

Τελικά, αυτό δεν είχε σημασία, καθώς το δομικό πρόβλημα τον είχε ήδη εμποδίσει να κατακτήσει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη κατασκευή από σουβέρ ποτών.

Αυτή η τιμή ανήκει στον Sven Goebel, επίσης από τη Γερμανία, ο οποίος το 2004 κατασκεύασε ένα Matterhorn ύψους 2,9 μέτρων από 70.000 σουβέρ.

Δείτε το βίντεο της κατάρρευσης του...ονείρου

