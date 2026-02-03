Ρεκόρ Γκίνες: Κράτησε μια σκάλα στο πηγούνι του για 19 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα

O Ντέιβιντ Ρας το ξανάκανε... 

Newsbomb

Ρεκόρ Γκίνες: Κράτησε μια σκάλα στο πηγούνι του για 19 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες, Ντέιβιντ Ρας, κράτησε μια σκάλα στο πηγούνι του για 19 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα.

Ο Ρας, κάτοχος των περισσότερων ταυτόχρονων τίτλων Ρεκόρ Γκίνες, αρχικά κατέγραψε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που κρατούσε μια σκάλα στο πηγούνι του το 2016, με χρόνο 5 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Αυτός ήταν ο δέκατος τίτλος του στα Ρεκόρ Γκίνες.

Το 2018, έσπασε ξανά το ρεκόρ, σημειώνοντας χρόνο 11 λεπτά, αλλά τον τίτλο πήρε αργότερα ένας άλλος αθλητής, ο οποίος σημείωσε χρόνο σχεδόν 18 λεπτά.

Ο Ρας επανέκτησε το ρεκόρ του.

«Κατά ειρωνικό τρόπο, το χρονόμετρο ήταν ελαφρώς λάθος και η πραγματική ώρα θα έπρεπε να ήταν 19 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Εξαιτίας αυτού, τεχνικά έχασα δύο δευτερόλεπτα στα χαρτιά», έγραψε ο Ρας στο διαδίκτυο.

Είπε ότι η προετοιμασία για αυτό το ρεκόρ και η προσπάθεια να το καταρρίψουν ήταν από τις πιο επώδυνες.

«Αν αυξήσω δραστικά το βάρος ή τη διάρκεια της προπόνησής μου, κινδυνεύω να τραυματίσω την μέση μου και να αναγκαστώ να κάνω ένα διάλειμμα για εβδομάδες ή και μήνες. Η επίτευξη αυτού του ρεκόρ απαιτεί υπομονή, πρόοδο και σεβασμό», έγραψε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιβάνοφ και Φονιάς «σαρώνουν» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε όπλα σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Οριστικά εκτός από τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη ο Κωνσταντέλιας

16:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: Νέα απάτη με sms για πληρωμή «μαϊμού» προστίμου για υπέρβαση ορίου ταχύτητας – Το απατηλό μήνυμα

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Οικονομία του delivery: Πώς το έτοιμο φαγητό απ’έξω αλλάζει τις συνήθειες και τις ζωές των Αμερικανών

16:11LIFESTYLE

Survivor: Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις μέσα σε ένα μήνα και η επόμενη μέρα

16:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό απολυτήριο: Ξεκινά ο διάλογος για αναμόρφωση του Λυκείου - Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές - Εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028

15:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Στη φυλακή 15χρονος και 20χρονος για ληστείες υπό απειλή μαχαιριού

15:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Η ενέργεια γίνεται το κρυφό θεμέλιο της τεχνολογικής ισχύος - Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα γεωπολιτική σκακιέρα

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους κοντά στο Μάντσεστερ

15:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται 279 μόνιμες προσλήψεις σε ΟΠΕΚΑ, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνητική πηγή στο Reuters: Η Ελλάδα θα ανακοινώσει σύντομα απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Βαγγέλης Πετράκης

15:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Με Κλέιτον κόντρα στον Αστέρα - Νοκ άουτ ο Ελ Κααμπί, εκτός και οι Ροντινέι και Πιρόλα

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου: «Τον βασάνισαν, τον εξευτέλισαν - Οι ενέργειες των αστυνομικών είχαν ρατσιστικά κίνητρα»

15:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Ποιος έκανε αυτό το άσχημο πράγμα στο παιδί μου;» - Συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου

15:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Από το σχολικό έτος 2027-2028 η εφαρμογή του - Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές

15:08WHAT THE FACT

Ρεκόρ Γκίνες: Κράτησε μια σκάλα στο πηγούνι του για 19 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους κοντά στο Μάντσεστερ

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Bild: «Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό» - Συνελήφθησαν ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος

13:46ΚΑΙΡΟΣ

Δεκαήμερο με καταιγίδες σε όλη τη χώρα: Ποια θα είναι η πιο βροχερή μέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

15:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Από το σχολικό έτος 2027-2028 η εφαρμογή του - Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Δείτε και διαβάστε όλα τα «σκοτεινά» email και τις φωτογραφίες του χρηματιστή με τους πλούσιους και ισχυρούς του πλανήτη

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Ποιος έκανε αυτό το άσχημο πράγμα στο παιδί μου;» - Συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Μικρής έκτασης φωτιά στις εγκαταστάσεις της Naval Group

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

10:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου: «Τον βασάνισαν, τον εξευτέλισαν - Οι ενέργειες των αστυνομικών είχαν ρατσιστικά κίνητρα»

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη 2026: Πώς θα γίνουν φέτος οι εκδηλώσεις εν μέσω κλίματος διχασμού - Τι λένε οι εμπλεκόμενοι στο Newsbomb

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

16:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό απολυτήριο: Ξεκινά ο διάλογος για αναμόρφωση του Λυκείου - Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές - Εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ