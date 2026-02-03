Ρεκόρ Γκίνες: Κράτησε μια σκάλα στο πηγούνι του για 19 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα

Ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες, Ντέιβιντ Ρας, κράτησε μια σκάλα στο πηγούνι του για 19 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα.

Ο Ρας, κάτοχος των περισσότερων ταυτόχρονων τίτλων Ρεκόρ Γκίνες, αρχικά κατέγραψε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που κρατούσε μια σκάλα στο πηγούνι του το 2016, με χρόνο 5 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Αυτός ήταν ο δέκατος τίτλος του στα Ρεκόρ Γκίνες.

Το 2018, έσπασε ξανά το ρεκόρ, σημειώνοντας χρόνο 11 λεπτά, αλλά τον τίτλο πήρε αργότερα ένας άλλος αθλητής, ο οποίος σημείωσε χρόνο σχεδόν 18 λεπτά.

Ο Ρας επανέκτησε το ρεκόρ του.

«Κατά ειρωνικό τρόπο, το χρονόμετρο ήταν ελαφρώς λάθος και η πραγματική ώρα θα έπρεπε να ήταν 19 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Εξαιτίας αυτού, τεχνικά έχασα δύο δευτερόλεπτα στα χαρτιά», έγραψε ο Ρας στο διαδίκτυο.

Είπε ότι η προετοιμασία για αυτό το ρεκόρ και η προσπάθεια να το καταρρίψουν ήταν από τις πιο επώδυνες.

«Αν αυξήσω δραστικά το βάρος ή τη διάρκεια της προπόνησής μου, κινδυνεύω να τραυματίσω την μέση μου και να αναγκαστώ να κάνω ένα διάλειμμα για εβδομάδες ή και μήνες. Η επίτευξη αυτού του ρεκόρ απαιτεί υπομονή, πρόοδο και σεβασμό», έγραψε.

