Αγγλία: 2χρονος κατέκτησε δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες στο μπιλιάρδο

Λατρεύει τα κινούμενα σχέδια και στις 18:15 είναι ήδη στο κρεβάτι του και κοιμάται. Αλλά με μια στέκα μπιλιάρδου στο χέρι του, ο 2χρονος Jude Owens μπορεί να κάνει πράγματα που πολλοί ενήλικες μόνο ονειρεύονται.

Ο Jude, από το Μάντσεστερ της βόρειας Αγγλίας, κατέχει δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες για την εξειδίκευσή του στο σνούκερ, άθλημα που ανήκει στην κατηγορία του μπιλιάρδου. Το πρώτο το πέτυχε σε ηλικία 2 ετών και 261 ημερών τον Σεπτέμβριο, όταν έγινε ο νεότερος άνθρωπος που έβαλε δύο μπάλες σε διαφορετικές τσέπες με ένα μόνο χτύπημα, γνωστό ως snooker double pot, όπως αναφέρει η Washington Post.

Τον επόμενο μήνα, ο Jude κατέκτησε το τίτλο του νεότερου ανθρώπου που κατάφερε ένα pool bank shot — όταν η λευκή μπάλα χτυπάει μια άλλη μπάλα και πέφτει σε μια ή περισσότερες σπόντες πριν μπει σε μια τσέπη — σε ηλικία 2 ετών και 302 ημερών.

Αυτό τον καθιστά τον νεότερο άνθρωπο που κατέχει δύο ρεκόρ στην ιστορία του Guinness World Records, σύμφωνα με την οργάνωση. «Είναι απίστευτα ξεχωριστό να βλέπεις κάποιον τόσο νεαρό όσο τον Jude να επιδεικνύει τέτοια δεξιότητα, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Craig Glenday, αρχισυντάκτης του Guinness World Records.

Ο Jude δεν είναι ακόμα αρκετά ψηλός για να μπορεί να παίζει όρθιος, οπότε χρησιμοποιεί ένα σκαμπό για να ανέβει και μετά τεντώνεται πάνω στο τραπέζι.

«Υπάρχουν πολλοί αστέρες του μπιλιάρδου που ξεκίνησαν από μικρή ηλικία, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ κάποιος τόσο μικρός», δήλωσε η μητέρα του Jude, Sinead Owens, στην Washington Post.