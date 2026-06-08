Μουντιάλ 2026: Ανθρώπινο κύμα για τα ρεκόρ Γκίνες στην πόλη του Μεξικού

Snapshot Περισσότεροι από 30.000 κάτοικοι της Πόλης του Μεξικού συμμετείχαν σε προσπάθεια κατάρριψης ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο οργανωμένο ανθρώπινο κύμα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική λεωφόρο Paseo de la Reforma, με συμμετέχοντες ντυμένους με εμφανίσεις εθνικής ομάδας και παραδοσιακές ενδυμασίες.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2008 σε αγώνα στις ΗΠΑ με πάνω από 157.000 συμμετέχοντες, ενώ τώρα οι αρμόδιοι του Γκίνες εξετάζουν το υλικό για επιβεβαίωση της νέας προσπάθειας.

Το ανθρώπινο κύμα έχει ιστορική προέλευση από αγώνα αμερικανικού μπέιζμπολ το 1981 και καθιερώθηκε παγκοσμίως ως σύμβολο υποστήριξης στο ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 στο Μεξικό. Snapshot powered by AI

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου 2026, χιλιάδες κάτοικοι της Πόλης του Μεξικού συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στην κεντρική λεωφόρο Paseo de la Reforma, επιχειρώντας να καταρρίψουν το ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο οργανωμένο «ανθρώπινο κύμα» στον κόσμο.

Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία, καθώς το εμβληματικό αστικό περιβάλλον προσέφερε τον ιδανικό χώρο για την πραγματοποίηση αυτής της εντυπωσιακής ομαδικής κίνησης.

Οι συμμετέχοντες, πολλοί από τους οποίους φορούσαν εμφανίσεις της εθνικής ομάδας ή παραδοσιακές ενδυμασίες, πήραν μέρος σε μια συντονισμένη κίνηση υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής και καθοδήγησης τελετάρχη, δημιουργώντας μια κυματιστή αλληλουχία κινήσεων που διέτρεχε ολόκληρο το πλήθος κατά μήκος της λεωφόρου.

La ola humana más grande del mundo sobre Paseo de la Reforma. México tiene un nuevo récord al concentrar a más de 30 mil personas asiduas al fútbol. pic.twitter.com/t4Q6gvYNeL — Alfredo Ibáñez Juárez (@ibanezalfredo) June 6, 2026

Ο στόχος των παρευρισκόμενων είναι να ξεπεράσουν την κορυφαία επίδοση, η οποία σημειώθηκε το 2008 σε αγώνα ράλι στην πολιτεία Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Τότε, περισσότεροι από 157.000 θεατές είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους δημιουργώντας ένα ασταμάτητο κύμα ενθουσιασμού που διέσχισε ολόκληρο το στάδιο. Πλέον, οι αρμόδιοι του οργανισμού Γκίνες καλούνται να εξετάσουν το υλικό από τη μεξικανική πρωτεύουσα για να επιβεβαιώσουν αν η νέα προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία.

En la Ciudad de #México continúan las pruebas para intentar imponer un récord mundial con la ola humana más grande. El recorrido contempla la participación de personas desde el Ángel de la Independencia hasta la Alameda Central. pic.twitter.com/jwukiaY0oZ — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) June 6, 2026

Η συγκεκριμένη κίνηση στις κερκίδες έχει εξελιχθεί σε διεθνές φαινόμενο συλλογικής συμμετοχής και συμβολικής ενότητας των φιλάθλων.

Παρότι τα εύσημα για την αρχική έμπνευση αποδίδονται ιστορικά σε αγώνα αμερικανικού μπέιζμπολ το 1981, η πρακτική αυτή γιγαντώθηκε και ταυτίστηκε απόλυτα με το Μεξικό. Ήταν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 όταν το φαινόμενο προβλήθηκε σε τεράστιο τηλεοπτικό κοινό, αποκτώντας παγκόσμια αναγνωρισιμότητα ως η απόλυτη μορφή ποδοσφαιρικής υποστήριξης.

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