Η απίστευτη ιστορία του πιο κοντού bodybuilder στον κόσμο με δύο ρεκόρ Γκίνες

Ο Pratik Vitthal Mohite είναι ένας Ινδός αθλητής με νανισμό, γνωστός παγκοσμίως ως ο πιο κοντός bodybuilder στην ιστορία και κάτοχος δύο επίσημων ρεκόρ Γκίνες.

Διακρίθηκε τόσο για το ύψος του, 102 εκατοστά, όσο και για την εκτέλεση 84 push-ups σε ένα λεπτό, αποδεικνύοντας ότι το μέγεθος του σώματος δεν περιορίζει την πραγματοποίηση των ονείρων.

Ο Pratik γεννήθηκε σε ένα χωριό της Ινδίας, όταν οι γονείς του διαπίστωσαν ότι τα χέρια και τα πόδια του ήταν μικρότερα από το συνηθισμένο. Αυτό οδήγησε σε μία σειρά ιατρικών επισκέψεων για χρόνια, οπότε και σε ηλικία 12 ετών διαγνώσθηκε με νανισμό και ήταν ακόμα χειρότερα καθώς οι γιατροί ενημέρωσαν ότι θα χρειαζόταν περισσότερη φροντίδα και ίσως να μην μπορούσε να περπατήσει.

Meet Pratik Mohite from India, the world's shortest competitive bodybuilder ? pic.twitter.com/i4MRCpDfDS — Guinness World Records (@GWR) July 20, 2023

Κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, ο Mohite αντιμετώπισε χλευασμό και διακρίσεις από τους συμμαθητές του και τους συγχωριανούς του. Τα προσβλητικά σχόλια και συμπεριφορές ήταν διαδεδομένα τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Παρά τα κοινωνικά εμπόδια, ο Mohite κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές του στον εμπορικό τομέα

Ανακάλυψη του bodybuilding και πρώιμα επιτεύγματα

Το κίνητρο του Mohite για το bodybuilding γεννήθηκε από την παρατήρηση της φυσικής μεταμόρφωσης ενός θείου του στο γυμναστήριο. Εμπνευσμένος, αποφάσισε να ξεκινήσει προπόνηση με βάρη σε ηλικία δεκαέξι ετών, παρά τον σκεπτικισμό της οικογένειάς του, που έδωσε προτεραιότητα στην αναζήτηση μιας σταθερής δουλειάς για αυτόν.

Δυσκολεύτηκε να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό, ο οποίος είχε σχεδιαστεί για άτομα μεγαλύτερου αναστήματος. Ο Mohite θυμάται: «Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήμουν αδύναμος», αλλά η αφοσίωσή του και η προσαρμογή του στις ρουτίνες ήταν το κλειδί για να ξεπεράσει τους τεχνικούς περιορισμούς της αρχής.

Το αγωνιστικό του ντεμπούτο έγινε το 2012, σε ένα τοπικό τουρνουά, όπου κέρδισε το πρώτο του μετάλλιο απέναντι σε πολύ ψηλότερους αντιπάλους. Το 2016 πέτυχε τον πρώτο του μεγάλο τίτλο με το χειροκρότημα του κοινού, γεγονός που άλλαξε την αντίληψη της κοινότητας για αυτόν.

Βραβεία Γκίνες και αθλητικά ρεκόρ

Η πρώτη διεθνής αναγνώριση ήρθε τον Φεβρουάριο του 2021, όταν guinnessworldrecords.com επικύρωσε το ρεκόρ του Mohite ως ο πιο κοντός ανταγωνιστικός bodybuilder στον κόσμο.

«Ήταν το όνειρό μου να κερδίσω έναν τίτλο Guinness World Records και είναι μεγάλη τιμή που το πέτυχα», είπε στο guinnessworldrecords.com. Το 2023, ο Mohite έφτασε σε ένα άλλο ορόσημο: έκανε 84 push-ups σε ένα λεπτό, ξεπερνώντας κατά πολύ το απαραίτητο ελάχιστο των πενήντα για άτομα με την κατάστασή του. Με αυτά τα επιτεύγματα ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του Αμερικανού Βινς Μπράσκο, των εκατόν είκοσι τεσσάρων και τεσσάρων εκατοστών.

Αναγνωρίζει ότι οι οικονομικοί περιορισμοί καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση σε συμπληρώματα διατροφής, αλλά τονίζει ότι έχει πετύχει τους στόχους της με τοπικά προσβάσιμα τρόφιμα. «Δεν έχω την πολυτέλεια να αγοράσω μια πλούσια διατροφή ή συμπληρώματα αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι χαρούμενος που ακόμη και το σπιτικό μου φαγητό ευθυγραμμίζεται με την ενίσχυση του σώματός μου», είπε στο guinnessworldrecords.com.

Αν και αρχικά δεν είχε personal trainer, έλαβε τεχνικές και διατροφικές συμβουλές από διάσημους bodybuilders στη χώρα του, όπως ο Sangram Chougule και ο Amit Panghal.

Ωστόσο, συνεχίζει να αντιμετωπίζει καθημερινές οικονομικές προκλήσεις, δουλεύοντας ως personal trainer και αναζητώντας χορηγούς για να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με την αθλητική του καριέρα.

Το ρεκόρ του Mohite περιλαμβάνει περισσότερα από σαράντα τρόπαια σε τοπικούς, πολιτειακούς και ασιατικούς διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του "Mr. Raigad", που κέρδισε δύο φορές, και του ασημένιου μεταλλίου στο τουρνουά Maharashtra Shree.

Στο μέλλον, ο Mohite φιλοδοξεί να αγωνιστεί επαγγελματικά για το πρωτάθλημα Mr. World και να ξεπεράσει νέες προκλήσεις στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε παραγωγές του Bollywood και συνεχίζει να προωθεί τον αθλητισμό από την προσωπική του εμπειρία.