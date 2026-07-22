Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στα διόδια Αφιδνών

Snapshot Η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στα διόδια Αφιδνών έχει πλέον περιοριστεί και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 65 πυροσβέστες με 20 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και περιορίστηκε μέσα σε 40 λεπτά χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων.

Η περιοχή βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, με κατηγορία συναγερμού 5.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, στον παράδρομο της ΝΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, πριν τα διόδια Αφιδνών.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14.00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες μέσα σε 40 λεπτά κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, χωρίς πλέον να υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, τα οποία εκτελούσαν προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησαν άμεσα ρίψη νερού.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς-κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), ενώ στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.