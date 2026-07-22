Έμφραγμα: Οι πιο απρόσμενες αιτίες πρόκλησης σοβαρού επεισοδίου

Απροσδόκητες αιτίες καρδιακής προσβολής που πρέπει να γνωρίζετε.

Newsbomb

Έμφραγμα: Οι πιο απρόσμενες αιτίες πρόκλησης σοβαρού επεισοδίου
ΥΓΕΙΑ
4'
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Μια καρδιακή προσβολή συμβαίνει όταν η ροή του αίματος σε ένα μέρος του καρδιακού μυός μπλοκάρεται, συχνά από έναν θρόμβο που σχηματίζεται γύρω από την πλάκα σε μια στεφανιαία αρτηρία. Οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι όπως η υπέρταση, η υψηλή LDL («κακή») χοληστερόλη, ο διαβήτης, το κάπνισμα και η ηλικία έχουν την μεγαλύτερη σημασία, αλλά οι βραχυπρόθεσμες αιτίες μπορούν μερικές φορές να ωθήσουν μια ευάλωτη καρδιά σε κρίση.

Αυτές οι αιτίες δεν προκαλούν καρδιακές προσβολές σε υγιείς αρτηρίες από το πουθενά. Έχουν μεγαλύτερη σημασία για άτομα με υπάρχουσα στεφανιαία νόσο ή παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που δεν γνωρίζουν ότι τις έχουν.

Δείτε ποιες είναι οι πιο απροσδόκητες αιτίες καρδιακής προσβολής:

1. Ξαφνικός έντονος θυμός ή συναισθηματικό σοκ

Τα έντονα συναισθήματα μπορούν να αυξήσουν τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και τις ορμόνες του στρες. Ο θυμός, η θλίψη, ο πανικός, ο φόβος ή ακόμη και ο ακραίος ενθουσιασμός μπορούν να αυξήσουν την πίεση στην καρδιά και μπορεί να συμβάλουν σε ρήξη πλάκας ή σε ανώμαλο καρδιακό ρυθμό σε ευάλωτα άτομα.

Το βασικό προειδοποιητικό σημάδι δεν είναι το ίδιο το συναίσθημα. Είναι τα εξής:

  • πίεση στο στήθος
  • δύσπνοια
  • εφίδρωση
  • ναυτία
  • πόνος που εξαπλώνεται σε χέρι, σαγόνι, πλάτη ή ώμο κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα αγχωτικό συμβάν

2. Έντονη σωματική άσκηση στην οποία δεν είστε συνηθισμένοι

Η άσκηση προστατεύει την καρδιά με την πάροδο του χρόνου, αλλά η ξαφνική έντονη προσπάθεια μπορεί να είναι επικίνδυνη, εάν δεν είστε προπονημένοι ή έχετε καρδιακή νόσο. Παραδείγματα περιλαμβάνουν το φτυάρισμα του χιονιού, το σπριντ μετά από μήνες αδράνειας, την άρση βαρέων φορτίων κ.α.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι η σταδιακή προετοιμασία, η προθέρμανση και η αποφυγή εκρηκτικών κινήσεων πολύ πέρα από το συνηθισμένο σας επίπεδο.

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3. Κρύος καιρός και ξαφνική θερμοκρασιακή πίεση

Το κρύο στενεύει τα αιμοφόρα αγγεία και μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Επίσης, κάνει την καρδιά να εργάζεται πιο σκληρά για να διατηρεί το σώμα ζεστό. Το κρύο σε συνδυασμό με την άσκηση, όπως το περπάτημα μέσα σε πυκνό χιόνι ή η μεταφορά φορτίων, μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό.

Ντυθείτε ζεστά, ρυθμίστε τις υπαίθριες δραστηριότητες και σταματήστε εάν νιώσετε δυσφορία στο στήθος, δύσπνοια ή ζάλη.

4. Ένα πολύ βαρύ γεύμα

Ένα μεγάλο, πλούσιο γεύμα μπορεί να μετατοπίσει τη ροή του αίματος προς την πέψη, να αυξήσει το καρδιακό φορτίο και να επηρεάσει τα λίπη και τη γλυκόζη του αίματος μετά το φαγητό. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος όταν το γεύμα είναι πολύ μεγάλο, αλμυρό, λιπαρό ή συνδυάζεται με αλκοόλ.

Τα άτομα με γνωστή καρδιακή νόσο μπορεί να τα πάνε καλύτερα με μικρότερα γεύματα, να τρώνε με πιο αργό ρυθμό το γεύμα τους και να αποφεύγουν την έντονη άσκηση αμέσως μετά.

5. Αναπνευστικές λοιμώξεις

Η γρίπη, η COVID-19 και η πνευμονία μπορούν να επιβαρύνουν την καρδιά μέσω πυρετού, φλεγμονής, χαμηλότερων επιπέδων οξυγόνου και αυξημένης τάσης πήξης. Οι λοιμώξεις μπορεί να αυξήσουν προσωρινά τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου, ειδικά σε άτομα με καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ο εμβολιασμός, η έγκαιρη θεραπεία όταν είναι απαραίτητο και η ανάπαυση κατά τη διάρκεια οξείας ασθένειας είναι μέτρα προστασίας και για την καρδιά, όχι μόνο ενάντια στις λοιμώξεις.

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6. Ατμοσφαιρική ρύπανση ή καπνός από πυρκαγιές

Η βραχυπρόθεσμη έκθεση σε μολυσμένο αέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, αρρυθμιών, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής ανεπάρκειας σε ευάλωτα άτομα. Τα λεπτά σωματίδια μπορεί να επιδεινώσουν τη φλεγμονή, την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων και την πήξη.

Τις ημέρες υψηλής ρύπανσης ή καπνού, τα άτομα με καρδιακές παθήσεις θα πρέπει να περιορίζουν την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, να κρατούν τα παράθυρα κλειστά και να χρησιμοποιούν καθαρότερο εσωτερικό αέρα όσο είναι εφικτό.

7. Ψυχαγωγικά διεγερτικά

Η κοκαΐνη, οι αμφεταμίνες και άλλα διεγερτικά μπορούν να αυξήσουν απότομα τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση, να περιορίσουν τις στεφανιαίες αρτηρίες και να προκαλέσουν επικίνδυνο καρδιακό ρυθμό. Μια καρδιακή προσβολή μπορεί να συμβεί ακόμη και σε νεότερους ενήλικες.

Αυτό είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα αποφευκτά αίτια.

Συμπέρασμα

Οι απροσδόκητες αιτίες καρδιακής προσβολής περιλαμβάνουν συναισθηματικό σοκ, ξαφνική έντονη άσκηση, κρύο καιρό, πολύ βαριά γεύματα, λοιμώξεις, ατμοσφαιρική ρύπανση και διεγερτικά φάρμακα. Το κοινό νήμα είναι η ξαφνική επιπλέον πίεση σε μια ήδη ευάλωτη καρδιά.

Καλέστε αμέσως τις Πρώτες Βοήθειες (166) για δυσφορία στο στήθος, δύσπνοια, κρύο ιδρώτα, ναυτία, ζάλη ή πόνο που εξαπλώνεται σε χέρι, γνάθο, πλάτη ή ώμο. Μην περιμένετε «να δείτε αν θα περάσει».

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