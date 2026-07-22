Προβλήματα σύνδεσης σε Facebook, Instagram και Messenger
Εκατοντάδες αναφορές χρηστών στο Downdetector
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Snapshot
- Χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης στο Facebook, το Instagram και το Messenger.
- Τα προβλήματα αφορούν τόσο τις web εκδόσεις όσο και τις mobile εφαρμογές.
- Οι δυσλειτουργίες καταγράφηκαν μετά τις 14:30 και περιλαμβάνουν καθυστερήσεις ή αδυναμία πρόσβασης.
- Οι αναφορές προβλημάτων συγκεντρώνονται σε πλατφόρμες όπως το Downdetector.
Προβλήματα σύνδεσης στο Facebook και το Instagram καταγράφονται τα τελευταία λεπτά.
Λίγο μετά τις 14:30 καταγράφηκαν πολλαπλές αναφορές που από χρήστες που είτε δεν έχουν πρόσβαση στα δύο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα της Meta είτε καθυστερούν πολύ να συνδεθούν, με τα προβλήματα να καταγράφονται τόσο στις web εκδόσεις, όσο και στις mobile εφαρμογές.
Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο messenger.
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