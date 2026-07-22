Κρήτη: Έσπασε κεντρικός αγωγός αποχέτευσης στην Αμμουδάρα - Απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία

Snapshot Στην Αμμουδάρα Κρήτης έσπασε ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου λόγω συνεχών διακοπών ρεύματος.

Η διαρροή λυμάτων στη θάλασσα προκάλεσε την απαγόρευση κολύμβησης σε τμήμα της παραλίας δυτικά του παλαιού γηπέδου ΕΓΟΗ.

Συνεργεία της ΔΕΥΑΜ και οχήματα του Δήμου Μαλεβιζίου εκτελούν εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού της περιοχής.

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ηρακλείου επιτηρεί την κατάσταση και η απαγόρευση θα ισχύει μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Η βλάβη προκλήθηκε από δυσλειτουργία στα αντλιοστάσια λόγω απότομης επαναφοράς της ηλεκτροδότησης μετά τις διακοπές ρεύματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρή βλάβη σημειώθηκε στο αποχετευτικό δίκτυο της Αμμουδάρας, στην Κρήτη, όταν έσπασε ο κεντρικός αγωγός της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, προκαλώντας διαρροή λυμάτων στη θαλάσσια περιοχή μέσω του αγωγού ομβρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η ζημιά συνδέεται με τις συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης που καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο.

Από την πρώτη στιγμή συνεργεία της ΔΕΥΑΜ βρέθηκαν στο σημείο και ξεκίνησαν τις εργασίες αποκατάστασης, ενώ οχήματα του Δήμου Μαλεβιζίου και εξωτερικά συνεργεία προχώρησαν σε εκτεταμένους καθαρισμούς της περιοχής.

Πώς προκλήθηκε η βλάβη

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος προκάλεσαν δυσλειτουργία στα αντλιοστάσια της αποχέτευσης. Η απότομη επαναφορά της ηλεκτροδότησης επιβάρυνε το σύστημα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή ζημιά ο κεντρικός αγωγός.

Στιγμιότυπο από τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην Αμμουδάρα

Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε η βλάβη να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό, ενώ η επιχείρηση ύδρευσης ζητά την κατανόηση των πολιτών για την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί.

Απαγορεύτηκε η κολύμβηση

Μετά τη διαρροή λυμάτων, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της υγειονομικής έρευνας που πραγματοποίησαν οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας, ανακοίνωσε την απαγόρευση της κολύμβησης σε τμήμα της παραλίας της Αμμουδάρας.

Η απαγόρευση αφορά τη θαλάσσια περιοχή δυτικά του παλαιού γηπέδου ΕΓΟΗ, σε απόσταση περίπου 150 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής του αγωγού ομβρίων, ο οποίος διέρχεται από την οδό Έρωτος στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με την απόφαση των αρχών, το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Διαβάστε επίσης