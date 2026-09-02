Μάιλι Σάιρους: Τέλος το «Σάιρους» - Γιατί η τραγουδίστρια έγινε πλέον «Μάιλι»

Snapshot Η Μάιλι Σάιρους άλλαξε το καλλιτεχνικό της όνομα σε «Μάιλι» σε Instagram, επίσημη ιστοσελίδα και Google, συνοδεύοντας την αλλαγή με νέα αισθητική και rebranding.

Η αλλαγή ονόματος συνδέεται με την ανακοίνωση του 10ου στούντιο άλμπουμ της, «Bass Persuades», που θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Μάιλι δεν έχει επιβεβαιώσει αν η ονομασία «Μάιλι» είναι μόνιμο καλλιτεχνικό όνομα ή μέρος του νέου μουσικού branding.

Η αλλαγή έρχεται μετά τη συνεργασία της με την Atlantic Records και λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της νονάς της, Ντόλι Πάρτον. Snapshot powered by AI

Μία αλλαγή στο όνομα της τραγουδίστριας Μάιλι Σάιρους, παρατήρησαν αρκετοί θαυμαστές, με την 33χρονη να αφήνει πίσω της το επώνυμό της και συστήνεται πλέον απλώς ως Μάιλι, σε μια τροποποίηση που μόνο τυχαία δεν μοιάζει, καθώς συνοδεύεται από μια νέα αισθητική και την ανακοίνωση του 10ου άλμπουμ της.

Η αλλαγή έγινε αρχικά αντιληπτή στο Instagram, όπου ο λογαριασμός της από @mileycyrus έγινε @miley. Παράλληλα, η ίδια δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία της σε κόκκινους και μαύρους τόνους, συνοδεύοντάς την με μία μόνο λέξη: «MILEY».

Η αλλαγή δεν έμεινε μόνο στα social media. Η επίσημη ιστοσελίδα της τραγουδίστριας έχει επίσης περάσει στη νέα ονομασία Μάιλι, ενώ ακόμη και η Google φαίνεται να «ακολουθεί» το νέο branding, εμφανίζοντας μόνο το Μάιλι ως επίσημο όνομα.

Η κίνηση προκάλεσε αμέσως σχόλια από τους θαυμαστές της, οι οποίοι παρατήρησαν την αλλαγή και έσπευσαν να τη σχολιάσουν κάτω από τη δημοσίευσή της.

https://www.instagram.com/p/Dctgiz9R0IO/

«HELLO THE NAME CHANGE», έγραψε χαρακτηριστικά ένας fan, ενώ άλλοι σχολίασαν ενθουσιασμένοι με φράσεις όπως «ONLY MILEY» και «JUST MILEYYYYYY».

Δεν πρόκειται, πάντως, για μια απλή αλλαγή. Η νέα εικόνα της Μάιλι συνοδεύεται από ένα γενικότερο rebranding. Μάλιστα, μέσα στον Αύγουστο είχαν εμφανιστεί στη Νέα Υόρκη μυστηριώδεις διαφημίσεις με τη φράση «COMING SOON» και τα χρώματα του κόκκινου και του μαύρου να επικρατούν χωρίς να αναφέρεται το όνομα της καλλιτέχνιδας. Η νέα εικόνα της Μάιλι φαίνεται πλέον να δίνει απάντηση στο μυστήριο.

Το νέο άλμπουμ και η «νέα εποχή»

Η αλλαγή έρχεται την ίδια στιγμή που η Μάιλι ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική της πορεία. Ανακοίνωσε επίσημα το 10ο στούντιο άλμπουμ της, με τίτλο «Bass Persuades», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ίδια είχε προϊδεάσει για το νέο της μουσικό βήμα ήδη από τον περασμένο μήνα, περιγράφοντας το επερχόμενο άλμπουμ ως μια «ιστορία αγάπης», η οποία όμως δεν περιορίζεται μόνο στον έρωτα για έναν άλλο άνθρωπο.

https://www.instagram.com/p/Dcq5YfjxAtr/

Όπως είχε εξηγήσει, ένα από τα βασικά θέματα του νέου δίσκου είναι η αγάπη που έχει βρει για τον ίδιο της τον εαυτό, σημειώνοντας πως όταν αλλάζει η σχέση ενός ανθρώπου με τον εαυτό του, αλλάζουν και οι σχέσεις του με τους γύρω του.

Η Μάιλι δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής μια ξεκάθαρη εξήγηση για το αν το «Μάιλι» αποτελεί πλέον μόνιμο καλλιτεχνικό όνομα ή αν πρόκειται για το branding της νέας μουσικής εποχής της. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Η αλλαγή έρχεται μετά την υπογραφή της με την Atlantic Records, αλλά και λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της νονάς της, Ντόλι Πάρτον, με την οποία η Μάιλι είχε έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό.

https://www.instagram.com/p/DcgpAKZSFVX/

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