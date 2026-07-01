Μάιλι Σάιρους: Συλλεκτική Barbie η τραγουδίστρια - «Ένα όνειρό μου έγινε πραγματικότητα»

Η Mattel τίμησε τη διάσημη τραγουδίστρια με μια Barbie εμπνευσμένη από την εμφάνισή της στο βιντεοκλίπ του «Golden Burning Sun»

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μάιλι Σάιρους: Συλλεκτική Barbie η τραγουδίστρια - «Ένα όνειρό μου έγινε πραγματικότητα»

Η Barbie - Μάιλι Σάιρους

LIFESTYLE
4'
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  • Η Mattel δημιούργησε συλλεκτική κούκλα Barbie εμπνευσμένη από την εμφάνιση της Μάιλι Σάιρους στο βιντεοκλίπ «Golden Burning Sun».
  • Η Μάιλι Σάιρους χαρακτήρισε την κούκλα «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» και τόνισε την προσοχή στη λεπτομέρεια για την πιστή αναπαράσταση της εμφάνισής της.
  • Η συλλεκτική Barbie διαθέτει σύνολο από οικολογικό δέρμα, μακριά καστανά μαλλιά και μικρόφωνο, αντιγράφοντας το look της στο μουσικό βίντεο.
  • Η Μάιλι Σάιρους εντάσσεται στη σειρά Barbie Signature που τιμά κορυφαία μουσικά ονόματα και πρόσφατα απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.
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Τη δική της συλλεκτική κούκλα Barbie απέκτησε η Μάιλι Σάιρους, με τη διάσημη τραγουδίστρια να δηλώνει πως πρόκειται για «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Η Mattel παρουσίασε τη νέα Barbie Signature Collector Doll, η οποία είναι εμπνευσμένη από την εμφάνιση της 33χρονης καλλιτέχνιδας στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Golden Burning Sun», αποτίοντας φόρο τιμής στη μακρόχρονη προσφορά της στην ποπ κουλτούρα και στη διαρκή υποστήριξή της προς την ελεύθερη έκφραση.

Εμπνευσμένη από το «Golden Burning Sun»

Η συλλεκτική Barbie φορά ένα total black σύνολο από οικολογικό δέρμα, μαζί με ένα μπουφάν με κουκούλα και μαύρες γόβες, πιστά αντιγράφοντας το look που είχε η Σάιρους στο βιντεοκλίπ του «Golden Burning Sun».

Μάιλι Σάιρους

Η εμφάνιση της Μάιλι Σάιρους που ενέπνευσε τους δημιουργούς της νέας Barbie

Η κούκλα διαθέτει επίσης μακριά καστανά μαλλιά, φιόγκο στα μαλλιά και κρατά ένα μικροσκοπικό μικρόφωνο, ενώ κάθε λεπτομέρεια της εμφάνισης σχεδιάστηκε με ιδιαίτερη προσοχή.

Μάιλι Σάιρους - barbie

Η Barbie - Μάιλι Σάιρους

Το τραγούδι «Golden Burning Sun» κυκλοφόρησε το 2025 και περιλαμβάνεται στο ένατο στούντιο άλμπουμ της τραγουδίστριας, Something Beautiful.

«Αφιερώσαμε πολύ χρόνο σε κάθε λεπτομέρεια»

Η ίδια η Μάιλι Σάιρους δήλωσε πως η πρώτη φορά που είδε την Barbie της ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

«Το να δω την Barbie μου για πρώτη φορά είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο εξετάζοντας κάθε λεπτομέρεια. Αυτό δεν ήταν σημαντικό μόνο για τον σχεδιασμό της Barbie, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζω τη δημιουργικότητά μου και παρουσιάζω τον εαυτό μου», ανέφερε.

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη. «Δεν παραλείψαμε καμία λεπτομέρεια, από την εμφάνιση, τα μαλλιά και τα αξεσουάρ μέχρι το μακιγιάζ και τη δομή της κούκλας. Κάθε στοιχείο είχε λόγο ύπαρξης και αφιερώσαμε πολύ χρόνο για να την τελειοποιήσουμε – όχι για να είναι τέλεια, γιατί αυτό δεν θα με αντιπροσώπευε, αλλά για να αποδώσουμε με ακρίβεια την εμφάνιση του "Golden Burning Sun"», είπε χαρακτηριστικά.

Μάιλι Σάιρους - barbie

Από τη Hannah Montana στα βραβεία Grammy

Η Μάιλι Σάιρους έγινε γνωστή παγκοσμίως μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στη σειρά Hannah Montana του Disney Channel, πριν ακολουθήσει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη μουσική πορεία.

Μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει τρία βραβεία Grammy και ένα Brit Award, ενώ έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Wrecking Ball».

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει και για τη φιλανθρωπική της δράση με πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης στους νέους.

Στη λίστα με τους μεγαλύτερους μουσικούς

Με τη νέα συλλεκτική έκδοση, η Μάιλι Σάιρους εντάσσεται στη σειρά Barbie Signature, στην οποία έχουν ήδη τιμηθεί κορυφαία ονόματα της μουσικής, όπως η Κάιλι Μινόγκ, η Στίβι Νικς, η Γκλόρια Εστεφάν, ο Ντέιβιντ Μπόουι και ο Έλβις Πρίσλεϊ.

https://www.instagram.com/p/DZ7yzgzxGgV/

Η διάκριση αυτή έρχεται λίγο μετά την απόκτηση του δικού της αστεριού στη Λεωφόρο της Δόξας (Hollywood Walk of Fame), με το οποίο τιμήθηκε για τη συμπλήρωση δύο δεκαετιών παρουσίας στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

«Επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει καλλιτέχνης»

Ο αντιπρόεδρος και επικεφαλής της Barbie στη Mattel, Νέιθαν Μπέιναρντ, δήλωσε ότι η εταιρεία επιλέγει να τιμά γυναίκες που εμπνέουν τις επόμενες γενιές.

https://www.instagram.com/p/DaN7zDIEe9x/

Όπως ανέφερε, η Μάιλι Σάιρους έχει επαναπροσδιορίσει διαχρονικά το τι σημαίνει να είσαι καλλιτέχνης και performer, αξιοποιώντας τη δημόσια παρουσία της για να προωθήσει την αυθεντικότητα, τη διαφορετικότητα και την ατομική έκφραση.

Πότε κυκλοφορεί

Προς το παρόν, η συλλεκτική κούκλα διατίθεται από την 1η Ιουλίου σε επιλεγμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, με προτεινόμενη τιμή 69,99 λίρες, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα η διάθεσή της στην ελληνική αγορά.

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