Αρχαιολογική ανακάλυψη επιβεβαιώνει τη Βίβλο

Οι αρχαιολόγοι συνδέουν την ανακάλυψη με τους Χαναναίους, έναν λαό που αναφέρεται συχνά στα ιερά κείμενα

Newsbomb

Αρχαιολογική ανακάλυψη επιβεβαιώνει τη Βίβλο
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα αρχαιολογικό εύρημα στο Ισραήλ ρίχνει φως σε έναν λαό που αναφέρεται συχνά στη Βίβλο. Στον αρχαιολογικό χώρο Νάχαλ Κομέν, εντοπίστηκε νωρίτερα φέτος ένα εργαστήριο που φαίνεται να χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή κοφτερών όπλων, χρονολογούμενο στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, πριν από περίπου 5.500 χρόνια.

Στο εργαστήριο βρέθηκαν λεπίδες από πυριτόλιθο και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνταν για τη συναρμολόγηση όπλων, καθώς και εργαλεία θερισμού με κοφτερές άκρες. Οι αρχαιολόγοι συνδέουν την ανακάλυψη με τους Χαναναίους, έναν λαό που αναφέρεται συχνά στα ιερά κείμενα.

Κατά την ανασκαφή εντοπίστηκαν εκατοντάδες υπόγειοι λάκκοι που χρησίμευαν ως αποθήκες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως κατοικίες, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκείνης της εποχής.

Οι προϊστοριολόγοι της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων, Δρ. Γιάκομπ Βάρντι και Ντούντου Μπίτον, σημείωσαν ότι τα ευρήματα αποδεικνύουν την ύπαρξη εξειδικευμένων τεχνιτών στην περιοχή. «Αποκαλύφθηκε μια προχωρημένη βιοτεχνία που απαιτούσε υψηλή τεχνογνωσία. Μόνο εξαιρετικά ικανοί τεχνίτες γνώριζαν την παραγωγή των χαναναϊκών λεπίδων», ανέφεραν, τονίζοντας ότι ήδη από την απαρχή της εποχής του Χαλκού η κοινωνία ήταν οργανωμένη και σύνθετη.

Ο Δρ. Βάρντι επισήμανε πως τα στοιχεία δείχνουν ότι οι λεπίδες που κατασκευάζονταν στον οικισμό διανέμονταν σε ολόκληρη την περιοχή, καθιστώντας το εργαστήριο σημαντικό κέντρο παραγωγής. «Η βιομηχανία αυτή ήταν προηγμένη όχι μόνο για τα ίδια τα εργαλεία, αλλά και για όσα δεν βρέθηκαν. Τα απορρίμματα της παραγωγής δεν διασκορπίζονταν εκτός του χώρου, πιθανώς για να προστατευτεί το επαγγελματικό μυστικό», εξήγησε.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο οικισμός ήταν ενεργός για εκατοντάδες χρόνια, από τη Χαλκολιθική περίοδο έως την πρώιμη εποχή του Χαλκού, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για κοινωνίες που δεν άφησαν γραπτά αρχεία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54ΚΟΣΜΟΣ

Γεράκι Νέας Ζηλανδίας: Ψηφίστηκε «πτηνό της χρονιάς» το απειλούμενο αρπακτικό - «Τρέχει» με 200 χλμ/ώρα

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες

07:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Παπασταύρου απαντά στην Άγκυρα για τα περί συνεκμετάλλευσης στη Μεσόγειο: «Καζάν – καζάν… γιοκ»

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο - Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό δίχτυ ασφαλείας

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού θα κυμανθούν οι φετινές τιμές - Μείωση σε 19 νησιά λόγω ΦΠΑ

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:01LIFESTYLE

Πήγαν ένα… Fairy στον Φέρρη – Το απίστευτο περιστατικό επί σκηνής

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σταυροδρόμι του ΠΑΣΟΚ και το Συνέδριο

06:43WHAT THE FACT

Αρχαιολογική ανακάλυψη επιβεβαιώνει τη Βίβλο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στον Ρεμπρόφ, κερδίζει διαρκώς πόντους ο Κόντης

06:36ΚΟΣΜΟΣ

«Warrior ethos»: Γιατί ο Τραμπ καλεί τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ σε σπάνια σύσκεψη

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Εμπρησμός καφετέριας τα ξημερώματα

06:32LIFESTYLE

Επτά σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Στο παιδικό δωμάτιο έως τα 30: «Πονοκέφαλος» στέγαση και έξοδα για τους νέους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Από το κρητικό γλέντι στο κρατητήριο; Όλο το χρονικό του τροχαίου του Βασίλη Μπισμπίκη - Πώς χτύπησε και παράτησε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος κατέληξε σε σπαραγμό: Ο γαμπρός πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη - Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γλεντούσε στη διαβόητη γιορτή της Μεταμόρφωσης πριν το τροχαίο - Δείτε φωτό

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο - Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό δίχτυ ασφαλείας

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς – Τσίπρας – Καρυστιανού: Ο τριπλός γρίφος μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:01LIFESTYLE

Πήγαν ένα… Fairy στον Φέρρη – Το απίστευτο περιστατικό επί σκηνής

06:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αλβανοί, Τούρκοι και Πακιστανοί: Ποιοι είναι οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι στις φυλακές - Στο 51% το ακριβές ποσοστό τους

06:36ΚΟΣΜΟΣ

«Warrior ethos»: Γιατί ο Τραμπ καλεί τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ σε σπάνια σύσκεψη

06:32LIFESTYLE

Επτά σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα βαρίδια του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Καρυστιανού και το κόμμα Σαμαρά, ο γρίφος Μητσοτάκη-Στουρνάρα, η Revolut και τα … ζόρια στην Μεγάλη Βρετανία και προκλήσεις Βακάκη, τα περίεργα με το fund και Τα άυλα στοιχεία της Logismos

06:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο ηθοποιός - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη, λίγες ώρες μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη – Πήγε με ταξί

23:37ΕΛΛΑΔΑ

«Έπρεπε να ήμουνα στη Δέσποινα», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Ναταλία Γερμανού μετά το τροχαίο

22:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευσίνα: Οι αστυνομικοί έπιασαν τον διακινητή ναρκωτικών στον ύπνο - Βίντεο-ντοκουμέντο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στον Ρεμπρόφ, κερδίζει διαρκώς πόντους ο Κόντης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ