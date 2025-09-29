Αρχαιολογική ανακάλυψη επιβεβαιώνει τη Βίβλο

Ένα αρχαιολογικό εύρημα στο Ισραήλ ρίχνει φως σε έναν λαό που αναφέρεται συχνά στη Βίβλο. Στον αρχαιολογικό χώρο Νάχαλ Κομέν, εντοπίστηκε νωρίτερα φέτος ένα εργαστήριο που φαίνεται να χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή κοφτερών όπλων, χρονολογούμενο στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, πριν από περίπου 5.500 χρόνια.

Στο εργαστήριο βρέθηκαν λεπίδες από πυριτόλιθο και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνταν για τη συναρμολόγηση όπλων, καθώς και εργαλεία θερισμού με κοφτερές άκρες. Οι αρχαιολόγοι συνδέουν την ανακάλυψη με τους Χαναναίους, έναν λαό που αναφέρεται συχνά στα ιερά κείμενα.

Κατά την ανασκαφή εντοπίστηκαν εκατοντάδες υπόγειοι λάκκοι που χρησίμευαν ως αποθήκες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως κατοικίες, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων εκείνης της εποχής.

Οι προϊστοριολόγοι της Ισραηλινής Αρχής Αρχαιοτήτων, Δρ. Γιάκομπ Βάρντι και Ντούντου Μπίτον, σημείωσαν ότι τα ευρήματα αποδεικνύουν την ύπαρξη εξειδικευμένων τεχνιτών στην περιοχή. «Αποκαλύφθηκε μια προχωρημένη βιοτεχνία που απαιτούσε υψηλή τεχνογνωσία. Μόνο εξαιρετικά ικανοί τεχνίτες γνώριζαν την παραγωγή των χαναναϊκών λεπίδων», ανέφεραν, τονίζοντας ότι ήδη από την απαρχή της εποχής του Χαλκού η κοινωνία ήταν οργανωμένη και σύνθετη.

Ο Δρ. Βάρντι επισήμανε πως τα στοιχεία δείχνουν ότι οι λεπίδες που κατασκευάζονταν στον οικισμό διανέμονταν σε ολόκληρη την περιοχή, καθιστώντας το εργαστήριο σημαντικό κέντρο παραγωγής. «Η βιομηχανία αυτή ήταν προηγμένη όχι μόνο για τα ίδια τα εργαλεία, αλλά και για όσα δεν βρέθηκαν. Τα απορρίμματα της παραγωγής δεν διασκορπίζονταν εκτός του χώρου, πιθανώς για να προστατευτεί το επαγγελματικό μυστικό», εξήγησε.

Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο οικισμός ήταν ενεργός για εκατοντάδες χρόνια, από τη Χαλκολιθική περίοδο έως την πρώιμη εποχή του Χαλκού, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για κοινωνίες που δεν άφησαν γραπτά αρχεία.