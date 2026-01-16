Γροιλανδία: Έφτασαν οι πρώτοι Ευρωπαίοι στρατιώτες - Επιμένει ο Τραμπ

Στρατιωτικές δυνάμεις της Δανίας συμμετέχουν σε άσκηση με εκατοντάδες στρατιώτες από διάφορα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ στον Αρκτικό Ωκεανό στο Νουούκ της Γροιλανδίας (φωτό αρχείου)

Ένα μικρό γαλλικό στρατιωτικό απόσπασμα έφτασε στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, σύμφωνα με αξιωματούχους, καθώς πολλά ευρωπαϊκά κράτη αναπτύσσουν μικρούς αριθμούς στρατιωτών σε μια λεγόμενη αναγνωριστική αποστολή. Η περιορισμένη ανάπτυξη, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για την αξίωσή του στο νησί της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί ημιαυτόνομο τμήμα της Δανίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η αρχική ομάδα θα ενισχυθεί σύντομα με «χερσαία, αεροπορικά και θαλάσσια μέσα». Ο ανώτερος διπλωμάτης Ολιβιέ Πουάβρ ντ'Αρβόρ θεώρησε την αποστολή ως ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα: «Αυτή είναι μια πρώτη άσκηση... θα δείξουμε στις ΗΠΑ ότι το ΝΑΤΟ είναι παρών».

Ο Πουάβρ ντ'Αρβόρ δήλωσε ότι η αρχική γαλλική ανάπτυξη περιελάμβανε 15 άτομα, ώρες αφότου οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας ταξίδεψαν στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς την Τετάρτη. Μετά τη συνάντηση, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι ενώ οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές, παρέμενε μια «θεμελιώδης διαφωνία» μεταξύ των δύο πλευρών και αργότερα επέκρινε την προσπάθεια του Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ ενέτεινε την προσπάθειά του να θέσει τη Γροιλανδία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, λέγοντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο: «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για εθνική ασφάλεια». Αν και δεν απέκλεισε τη χρήση βίας, δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι πιστεύει ότι κάτι θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη Δανία.

«Το πρόβλημα είναι ότι η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό αν η Ρωσία ή η Κίνα θέλουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία, αλλά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το ανακαλύψατε αυτό την περασμένη εβδομάδα με τη Βενεζουέλα».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η ανάπτυξη πρόσθετων ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία θα επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του προέδρου σχετικά με την Αρκτική. «Ούτε επηρεάζει καθόλου τον στόχο του για την απόκτηση της Γροιλανδίας» πρόσθεσε.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή στρατιωτική ανάπτυξη στη Γροιλανδία, αλλά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ εκεί «θα ήταν πολιτική καταστροφή».

«Μια σύγκρουση ή μια απόπειρα προσάρτησης του εδάφους ενός μέλους του ΝΑΤΟ από ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ θα ήταν το τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε -και ο οποίος για πολλά χρόνια εγγυόταν την ασφάλειά μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Βέλγιο εξέφρασε εν τω μεταξύ «σοβαρή ανησυχία» για όσα εκτυλίσσονταν στην Αρκτική, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ ότι ενισχύει στρατιωτική παρουσία εκεί «με το ψευδές πρόσχημα μιας αυξανόμενης απειλής από τη Μόσχα και το Πεκίνο».

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή ανάπτυξη του ΝΑΤΟ αποτελείται μόνο από μερικές δεκάδες προσωπικό, στο πλαίσιο κοινών ασκήσεων υπό την ηγεσία της Δανίας, που ονομάζονται Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή. Αν και εμπεριέχει έντονο συμβολισμό, δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο καιρό θα παρέμεναν.

Η Φινλανδία στέλνει δύο στρατιωτικούς αξιωματικούς συνδέσμους για αυτό που χαρακτήρισε ως αποστολή διερεύνησης γεγονότων κατά τη διάρκεια αυτού που βρισκόταν επί του παρόντος στο στάδιο σχεδιασμού της επιχείρησης. «Αυτή τη στιγμή δεν αποκλείουμε τίποτα, αλλά δεν εξετάζουμε συγκεκριμένα τίποτα», δήλωσε στο BBC η Γιάνε Κουουσέλα, επικεφαλής του τμήματος πολιτικής του υπουργείου Άμυνας.

Η Φινλανδία είναι επίσης ένα αρκτικό έθνος και ο Κουούσελα είπε ότι ο στόχος ήταν να ενισχυθεί η άμυνα μιας συμμαχικής περιοχής, μετά από ανησυχίες σχετικά με το πόσο ισχυρός είναι ο έλεγχος που ασκεί το ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία. Η Γερμανία έστειλε ένα μεταγωγικό αεροσκάφος A400M στο Νουούκ την Πέμπτη με μια ομάδα 13 στρατιωτών, αν και αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα παρέμεναν στη Γροιλανδία μόνο μέχρι το Σάββατο.

Δανοί αξιωματούχοι άμυνας δήλωσαν ότι αποφάσισαν με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας ότι θα υπάρξει αυξημένη στρατιωτική παρουσία γύρω από τη Γροιλανδία το επόμενο διάστημα για να ενισχυθεί το «αποτύπωμα» του ΝΑΤΟ στην Αρκτική προς όφελος τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της διατλαντικής ασφάλειας.

Ο Μακρόν, στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία του προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στη Γροιλανδία «επειδή αυτή η περιοχή ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι επίσης ένας από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ».

Άνθρωποι περπατούν στο κέντρο της πόλης Νουούκ, στη Γροιλανδία APo/Evgeniy Maloletka

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη μια στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία, η οποία αυτή τη στιγμή απασχολεί έως και 150 άτομα, και έχουν την επιλογή να φέρουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών με την Κοπεγχάγη. Ωστόσο, η πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της Δανίας θεωρείται ως σήμα προς την κυβέρνηση Τραμπ ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους έχουν επίσης συμφέροντα στην ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας δήλωσε ότι αξιωματικοί του σουηδικού στρατού στάλθηκαν στο Νουούκ την Τετάρτη. Αποστέλλονται επίσης δύο Νορβηγοί στρατιώτες, ένας Βρετανός αξιωματικός του στρατού και ένας Ολλανδός αξιωματικός του ναυτικού. Ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρόελς Λουντ Πούλσεν δήλωσε ότι η πρόθεση ήταν να υπάρχει στρατιωτική παρουσία «εκ περιτροπής», με στόχο μια πιο μόνιμη στρατιωτική παρουσία στο νησί, με ξένους συμμάχους να συμμετέχουν σε ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Μια αμερικανική αντιπροσωπεία υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών πρόκειται να επισκεφθεί τη Δανία την Παρασκευή για συνομιλίες με Δανούς βουλευτές. Ο Ράσμουσεν μίλησε μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας μετά από συνομιλίες με τον Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η περιοχή βρίσκεται εν μέσω γεωπολιτικής κρίσης και ότι εάν ο λαός του κληθεί να κάνει μια επιλογή, θα επιλέξει τη Δανία αντί των ΗΠΑ. «Η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γροιλανδία δεν θέλει να κυβερνάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γροιλανδία δεν θέλει να είναι μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε.

