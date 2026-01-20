Τραμπ: Πιθανή «εμπλοκή» της Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το απόγευμα της Τρίτης στον Λευκό Οίκο δήλωσε ότι πλέον «αγαπάει την Βενεζουέλα» και ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να «εμπλέξει» την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη διακυβέρνηση της χώρας.

«Τώρα αγαπώ τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Τραμπ. «Συνεργάζονται πολύ καλά μαζί μας».

Αναφερόμενος στην Ματσάδο, ο Αμερικανός πρόεδρος, τόνισε: «Ήταν πολύ ευγενική και μια απίστευτα ευγενική γυναίκα έκανε επίσης κάτι πολύ απίστευτο, όπως γνωρίζετε, πριν από λίγες ημέρες», προσθέτοντας: «Ίσως μπορούμε να την εμπλέξουμε με κάποιο τρόπο. Θα ήθελα πολύ να το κάνω αυτό».

Δείτε βίντεο:

Trump on Machado:



An unbelievably nice woman did a very incredible thing…maybe we can get her involved in some way. I'd love to be able to do that.. pic.twitter.com/YzBEB8ogiA — NΞMICO (@NemicoNetwork) January 20, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τη Ματσάδο στο Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα. Στη συνάντησή τους, εκείνη του έδωσε το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο ο Τραμπ επιμένει ότι θα έπρεπε να είχε κερδίσει ο ίδιος.

Διαβάστε επίσης