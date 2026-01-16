To Νόμπελ Ειρήνης της Ματσάδο στον Τραμπ - Η αντίδραση της Επιτροπής στο «δώρο»

Σε μία πρώτη αντίδρασή της, η επιτροπή Νόμπελ σχολίασε αιχμηρά την κίνηση της Μαρίας Κορίνα Ματσάδο να δωρίσει το βραβείο της, που έλαβε φέτος, στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει πιέσει από πέρυσι προς αυτή την κατεύθυνση

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δημοσίευσε ένα μακροσκελές tweet την Πέμπτη που σημείωσε ότι ενώ πολλά βραβεία «έχουν μεταβιβαστεί» μετά το θάνατο του νικητή, δεν μπορούν να χαριστούν.

«Ένα βραβείο μπορεί να αλλάξει ιδιοκτήτες, αλλά ο τίτλος του βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί».

Επανέλαβε την επίσημη απόφαση που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα: «Αλλά μια αλήθεια παραμένει. Όπως αναφέρει η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ: Μόλις ανακοινωθεί ένα βραβείο Νόμπελ, δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους. Η απόφαση είναι οριστική και ισχύει για πάντα».

Κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος Τραμπ πόζαρε δίπλα στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, κρατώντας το Νόμπελ Ειρήνης.

«Απένειμα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το βραβείο, το Νόμπελ Ειρήνης», είπε η Ματσάδο.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.?️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Ο Τραμπ την ευχαρίστησε αργότερα στο Truth Social: «Ήταν μεγάλη μου τιμή να συναντήσω τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από τη Βενεζουέλα, σήμερα. Είναι μια υπέροχη γυναίκα που έχει περάσει τόσα πολλά. Η Μαρία μου απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έχω επιτελέσει. Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ Μαρία!»

Η Ματσάντο είπε ότι απένειμε το μετάλλιο στον Τραμπ, αποκαλώντας τον «διάδοχο του Ουάσινγκτον», επειδή ο πρόεδρος είχε αναλάβει μια «μοναδική δέσμευση για την ελευθερία μας».