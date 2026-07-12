Νέος εφιάλτης στον Περσικό - CENTCOM: Χτυπήσαμε 140 στόχους στο Ιράν - Συναγερμός στον Κόλπο

Snapshot Οι ΗΠΑ μέσω της CENTCOM πραγματοποίησαν τρεις γύρους επιθέσεων χτυπώντας 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους σε αντίποινα για επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ, τα ΗΑΕ και την Ιορδανία με πυραύλους και drones.

Οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν συστήματα Patriot για την αναχαίτιση εισερχόμενων ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στον εναέριο χώρο του Κατάρ και του Κουβέιτ.

Το IRGC ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την αναχαίτιση δεύτερου σκάφους ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν τόνισε ότι οι μονομερείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ έχουν τελειώσει, επικαλούμενος ρήτρα για ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μόνο για 60 ημέρες. Snapshot powered by AI

Εφιαλτική ήταν η νύχτα στον Περσικό Κόλπο με ΗΠΑ και Ιράν να εισέρχονται σε νέα φάση εκατέρωθεν χτυπημάτων ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της σύγκρουσης.

Τα ξημερώματα της Κυριακής ακούστηκαν εκρήξεις στο Κουβέιτ, αλλά και το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως και την Ιορδανία. Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν ότι χτύπησαν στην Ιορδανία βάση από όπου οι ΗΠΑ ελέγχουν τα drone MQ-9, όπως και τη βάση του Πέμπτου Στόλου στο Κατάρ.

Από την πλευρά της η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν 140 ιρανικούς στόχους στις τελευταίες επιθέσεις. Συγκεκριμένα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν αυτή την εβδομάδα τον τρίτο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν, χτυπώντας περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους ως αντίδραση σε επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ.

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις στόχευαν εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικές δυνάμεις, αποθήκες πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης.

«Κατά τη διάρκεια τριών νυχτών επιθέσεων αυτή την εβδομάδα, το CENTCOM χτύπησε περισσότερους από 300 στόχους κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή, με σκοπό να περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πολίτες ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά. Η διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω αυτού του ζωτικού διεθνούς θαλάσσιου διαδρόμου συνεχίζεται», ανέφερε το CENTCOM σε ανάρτησή του στο X.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε συγκεκριμένα ότι εχθρικά βλήματα χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην επαρχία Μπουσέρ νωρίς την Κυριακή, αναφέροντας ότι επτά βλήματα χτύπησαν στόχους στην πόλη Μπουσέρ, πέντε χτύπησαν την κομητεία Ντάγιερ και τέσσερα χτύπησαν την Ασαλούγιε.

Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπουσέρ από τις 2:55 π.μ. περίπου έως τις 4:00 π.μ. περίπου, τοπική ώρα.

Χτυπήματα στα κράτη του Κόλπου

Το πρακτορείο ειδήσεων «Fars», που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), αναφέρει ότι πύραυλοι χτύπησαν αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ και στα ΗΑΕ.

Συγκεκριμένα επικαλούμενο το «Saberin News», ανέφερε ότι αρκετοί πύραυλοι «χτύπησαν με επιτυχία στόχους στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», προσθέτοντας ότι συνεχίζονταν πολλαπλές εκρήξεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στις δύο χώρες.

Ο εναέριος χώρος του Κατάρ παρουσίαζε έντονη κίνηση σήμερα το πρωί, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο. Πολλαπλοί πύραυλοι εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκαν από τις μονάδες αεροπορικής άμυνας μακράς εμβέλειας Patriot PAC-3 του Στρατού των ΗΠΑ, με σκοπό την αναχαίτιση των εισερχόμενων βαλλιστικών πυραύλων που εκτόξευσε η Αεροδιαστημική Δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

#BREAKING: Qatar had very busy airspace this morning, as seen in this video. Multiple surface-to-air missiles were launched by U.S. Army Patriot PAC-3 long-range air defense batteries to intercept incoming ballistic missiles launched by the IRGC Aerospace Force.… pic.twitter.com/8z4INu8YjE — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 12, 2026

Το πρακτορείο ειδήσεων «Fars», που συνδέεται με το IRGC, δημοσίευσε ένα βίντεο το οποίο, όπως ανέφερε, έδειχνε ιρανικά drones να στοχεύουν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, μεταξύ των οποίων ένα σύστημα αεροπορικής άμυνας Patriot, μια αποθήκη πυρομαχικών και μια εγκατάσταση ραντάρ.

? موج حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه



ارتش: در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکا به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران، از ساعاتی قبل، با پهپادهای انهدامی خود، سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات قرار داد. https://t.co/UHfInRnem6 pic.twitter.com/3KZ3Db1OAj — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 12, 2026

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του αντιμετωπίζουν εχθρικούς εναέριους στόχους εντός του εναερίου χώρου της χώρας.

«Τυχόν ήχοι εκρήξεων, αν ακουστούν, οφείλονται στα συστήματα αεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν εχθρικές επιθέσεις», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτησή του στο X, προτρέποντας το κοινό να ακολουθεί τις επίσημες οδηγίες ασφαλείας.

Επίσης η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά ανακοίνωσε την Κυριακή ότι επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης και πλατφόρμες ανεφοδιασμού που χρησιμοποιούνται από αμερικανικά αεροπλανοφόρα στο λιμάνι του Ντουκμ στο Ομάν, σε αυτό που χαρακτήρισε ως τον τρίτο γύρο αντιποίνων κατά των αμερικανικών επιθέσεων. Σύμφωνα με δήλωση, το IRGC ανέφερε ότι η αεροδιαστημική του δύναμη πραγματοποίησε μια «έντονη και αιφνιδιαστική επίθεση» κατά των εγκαταστάσεων.

Χτυπήματα και στο Μπαχρέιν.

Το IRGC δηλώνει ότι σταμάτησε δεύτερο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι αναχαίτισε και σταμάτησε ένα δεύτερο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε ως αντίποινα για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών στρατιωτικών θέσεων.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, το IRGC ανέφερε επίσης ότι έπληξε την αμερικανική αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ με βαλλιστικούς πυραύλους, προσθέτοντας ότι πραγματοποίησε επιθέσεις στο κέντρο διοίκησης της εγκατάστασης και στο κέντρο συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών.

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιές στην πρύμνη του κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος 9 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά επί του πλοίου, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν έρευνα για το συμβάν, ανέφερε η UKMTO σε σχετική ανακοίνωση.

Μήνυμα Γκαλιμπάφ

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δημοσίευσε στο X τμήμα του μνημονίου κατανόησης που υπογράφηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποιώντας ότι «η εποχή των μονομερών συμφωνιών έχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ».

Η εικόνα ανέδειξε μια ρήτρα που ορίζει ότι, με την υπογραφή της συμφωνίας, το Ιράν θα «λάβει τα απαραίτητα μέτρα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση, μόνο για 60 ημέρες» μεταξύ του Περσικού Κόλπου και της Θάλασσας του Ομάν. «Σας το είπαμε: τηρήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα», έγραψε ο Γκαλιμπάφ στην ανάρτησή του.

Το Ιράν έπληξε εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία και έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – Αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος

Όπως είχε αναφερθεί νωρίτερα, επίθεση κατά πλοίου με κυπριακή σημαία στα Στενά του Ορμούζ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με τις ιρανικές δυνάμεις να ανοίγουν πυρ και την ένταση στην περιοχή να κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Από την επίθεση παραμένει αγνούμενο μέλος του πληρώματος.

Λίγο αργότερα, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν μέχρι νεοτέρας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με νέο κύκλο βομβαρδισμών κατά ιρανικών θέσεων στην ευρύτερη περιοχή.

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