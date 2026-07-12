Στις φλόγες ξανά ο Περσικός: Οι ΗΠΑ χτυπούν το Ιράν - Απαντά με επιθέσεις στα κράτη του κόλπου

Πολεμικό σκηνικό διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες στον Περσικό Κόλπο, με την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο μετά από μια σειρά συντονισμένων στρατιωτικών πληγμάτων και αντιποίνων. Οι νότιες ακτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συγκλονίστηκαν από αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις, καθώς η Ουάσινγκτον εξαπέλυσε μαζικά αεροπορικά πλήγματα ως απάντηση για την επίθεση που δέχθηκε εμπορικό πλοίο κυπριακών συμφερόντων. Η Τεχεράνη απάντησε άμεσα με το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αλλά και επιθέσεις που οδήγησαν στην ενεργοποίηση της αεράμυνας σε γειτονικά αραβικά κράτη.

BREAKING: A U.S. Navy support base near Manama, Bahrain, has been targeted by one or more ballistic missiles launched by the IRGC Aerospace Force. A plume of smoke can be seen rising above the site in the video.#OperationEpicFury pic.twitter.com/PXac11QpN5 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 12, 2026

Το θρίλερ με το M/V GFS Galaxy και η εκτόξευση πυραύλου κρουζ

Όλα ξεκίνησαν στα Στενά του Ορμούζ, όταν το υπό κυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy βρέθηκε στο στόχαστρο των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το εμπορικό σκάφος επλήγη απευθείας από ιρανικό πύραυλο κρουζ. Η ιρανική πλευρά ισχυρίζεται ότι το πλοίο αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει, καθώς φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή, παραβιάζοντας τους κανόνες ναυσιπλοΐας.

Η κατάσταση πάνω στο πλοίο μετατράπηκε γρήγορα σε εφιάλτη. Όπως ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), το GFS Galaxy υπέστη σοβαρότατες ζημιές στο πρυμναίο τμήμα του και στο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά και το σκάφος να ακινητοποιηθεί. Οι ναυτικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πλοίο και βρίσκονται πλέον σε σωσίβιες λέμβους, ενώ οι αρμόδιες διεθνείς αρχές έχουν σπεύσει στην περιοχή για την επιχείρηση διάσωσης. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), από την επίθεση υπάρχει και ένα μέλος του πληρώματος που αγνοείται.

Αμερικανικά αντίποινα

Η αντίδραση της Ουάσινγκτον ήταν άμεση και σφοδρή. Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε ένα νέο, εκτεταμένο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο ιρανικό έδαφος, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια των Φρουρών της Επανάστασης ως μια «απροκάλυπτη επίθεση» εναντίον της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, πήρε ξεκάθαρη θέση για τις εξελίξεις, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην ηγεσία της Τεχεράνης. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το Ιράν έκανε μια εξαιρετικά κακή επιλογή και τώρα καλείται να πληρώσει το ανάλογο τίμημα για τις πράξεις του, δείχνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αφήσουν αναπάντητες τέτοιες ενέργειες στην περιοχή.

Μπαράζ εκρήξεων σε τρεις ιρανικές επαρχίες

Κι όμως, οι συνέπειες αυτής της στρατιωτικής απάντησης έγιναν αμέσως ορατές στο έδαφος του νότιου Ιράν, με αναφορές για ισχυρές εκρήξεις σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές επαρχίες της χώρας. Στην επαρχία Μπουσέρ, οι κάτοικοι άκουσαν εκρήξεις στην ομώνυμη πόλη Μπουσέρ, καθώς και στις παραθαλάσσιες πόλεις Κανγκάν, Ντέιρ και Ασαλούγιεχ.

Following an Iranian attack that severely damaged a cargo ship in the Strait of Hormuz, US forces carried out widespread strikes on coastal targets in Iran tonight. pic.twitter.com/1wqrhmh2aB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 12, 2026

Ιρανικές πηγές επισημαίνουν ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατιωτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας στρατιωτικής βάσης στην περιοχή της Ντέιρ. Η ανησυχία χτύπησε κόκκινο καθώς η επαρχία Μπουσέρ φιλοξενεί τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά ή επιβεβαίωση για ζημιές στη συγκεκριμένη κρίσιμη υποδομή.

Bushehr, Iran tonight pic.twitter.com/I9Oz5OMV3a — Open Source Intel (@Osint613) July 12, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύμα των εκρήξεων επεκτάθηκε και ανατολικότερα. Στρατηγικές τοποθεσίες όπως το Τζασκ και το Σιρίκ, οι οποίες έχουν άμεση θέα στα φλεγόμενα Στενά του Ορμούζ, δέχθηκαν επίσης πλήγματα. Μόνο στην περιοχή του Τζασκ, ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 10 διαδοχικές εκρήξεις. Παράλληλα, έντονη δραστηριότητα καταγράφηκε και στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου οι κάτοικοι ακούν εκρήξεις επανειλημμένα τις τελευταίες τρεις με τέσσερις νύχτες, γεγονός που δείχνει ότι η περιοχή βρισκόταν ήδη στο στόχαστρο. Στα νοτιοανατολικά, οι αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα κοντά στο Κοναράκ και το Τσαμπαχάρ, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο ζωτικά λιμάνια της χώρας, ενώ νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι εκρήξεις συγκλόνισαν και το γειτονικό νησί Κεσμ.

PATRIOT SAM engagment seen over Bahrain a few moments ago. pic.twitter.com/jWwTysMHbC — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 12, 2026

Κλείσιμο των Στενών και συναγερμός στις αραβικές χώρες

Σε απάντηση για τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προχώρησε σε μια κίνηση που απειλεί να παραλύσει το παγκόσμιο εμπόριο. Ανακοίνωσε το επίσημο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η απόφαση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ενέργεια εναντίον της θα λάβει ακόμα πιο σκληρή απάντηση.

In apparent retaliation for U.S. strikes, Iran is reportedly launching missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, and the UAE. — WarMonitor (@TheWarMonitor) July 12, 2026

Η ανάφλεξη αυτή προκάλεσε άμεσο συναγερμό και στις γειτονικές αραβικές χώρες του Κόλπου, οι οποίες είδαν για μια ακόμη τον πόλεμο να φτάνει στο κατώφλι τους. Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την Κυριακή την άμεση ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας της χώρας προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια άμεση πυραυλική απειλή, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για την προέλευση των πυραύλων ή για τυχόν αναχαιτίσεις.

UPDATE: Qatar intercepted an Iranian missile attack targeting the country, per statement.



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/8VAz98pIOd — Open Source Intel (@Osint613) July 12, 2026

Την ίδια ώρα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) μετέδωσαν ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν πάνω από την πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα, με τους πολίτες να λαμβάνουν επείγοντα μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα που τους προέτρεπαν να κλειστούν στα σπίτια τους και να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο Μπαχρέιν, όπου ήχησαν οι σειρήνες αεράμυνας, με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να απευθύνει έκκληση στους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν αμέσως στο πλησιέστερο ασφαλές καταφύγιο.

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