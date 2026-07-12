Ιράν: Εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια των εκρήξεων

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιράν: Εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας
Sepahnews
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ιρανικό πρακτορείο Press TV μετέδωσε ότι υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στις περιοχές Μπουσέρ και Ασαλουγιέ, στο νότιο Ιράν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια των εκρήξεων, την έκταση των ζημιών ή την ύπαρξη θυμάτων, ενώ δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:00ΚΟΣΜΟΣ

Χεγκσεθ: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα το πληρώνει» - Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ

04:23ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Νεκρά δύο παιδιά μετά από σύγκρουση φέρι μποτ με γέφυρα

03:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας

03:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θλίψη στο ποδόσφαιρο: Σκοτώθηκε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μανού

03:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιους πληρώνουν έως τις 17 Ιουλίου

03:07ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη 28χρονος για την δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίντεκομπ

02:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο εκπληκτικός Μπέλιγχαμ «υπέγραψε» την πρόκριση της Αγγλίας επί της Νορβηγίας

02:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Αμερικανός βουλευτής καταγγέλει ότι έποικοι τον έθεσαν υπό κράτηση

01:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Νεκρή γερμανίδα που έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς

01:15ΕΘΝΙΚΑ

Μπιλιρακης σε Γεωργιάδη: Δεν θα πάρει F-35 η Τουρκία, «θα το αποτρέψουμε»

00:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγγλία - Νορβηγία 1-1 στο Α΄ ημίχρονο

00:27ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσία του Α/ΓΕΣ ο πανηγυρικός εσπερινός προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς

23:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ολική αναγέννηση για το «Ξενία» Μυκηνών – Από την εγκατάλειψη στην πλήρη αποκατάσταση

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Βίντεο-ντοκουμέντο με νεαρούς που βανδαλίζουν και ουρούν στον δρόμο

23:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στο ελληνικό πόλο: Πέθανε ο 25χρονος αθλητής, Στάθης Λαλιάς

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Σαγράδα Φαμίλια: Το «αιώνιο» εργοτάξιο της Ευρώπης ολοκληρώνεται και γίνεται… LEGO

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Βασιλάκης: Ο γιος του ήρωα πιλότου που θυσιάστηκε σε αποστολή διάσωσης

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:31ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Ασλανίδης: «Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω να είμαι ούτε το Α ούτε το Β - Αν εμείς δεν αποδείξουμε το “μαζί”, ποιος θα μας το αποδείξει;»

00:02ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς

23:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στο ελληνικό πόλο: Πέθανε ο 25χρονος αθλητής, Στάθης Λαλιάς

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Στιγμές αγωνίας για οικογένεια σε παραλία στην Κρήτη – Χάθηκε 4χρονο κορίτσι

02:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο εκπληκτικός Μπέλιγχαμ «υπέγραψε» την πρόκριση της Αγγλίας επί της Νορβηγίας

22:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Νέο θερμό κύμα φέρνει 40άρια - Πού θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

03:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θλίψη στο ποδόσφαιρο: Σκοτώθηκε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μανού

21:46ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Οι ΗΠΑ δεν πρέπει ποτέ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος για κτηνίατρο στην Ινδία: Την κατασπάραξε έγκυος ιπποπόταμος σε ζωολογικό κήπο

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Νέο κύμα καύσωνα πλησιάζει τη Δυτική Ευρώπη: Ποια είναι η «διαμόρφωση Ωμέγα» - Τι θα ισχύσει στην Ελλάδα

00:27ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσία του Α/ΓΕΣ ο πανηγυρικός εσπερινός προς τιμήν του Αγίου Παϊσίου

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

14:03ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο του αίματος όταν τρώτε μέλι με ψωμί ολικής αλέσεως

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Εφημερίδα Τεχεράνης: «Η Μελόνι μπήκε στη μαύρη λίστα για τον θάνατο Χαμενεΐ» - Με πορτοκαλί φόρμα

02:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Πνίγηκαν λουόμενοι σε Τήνο, Σύρο και Ίο

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Estée Lauder Hellas «διαψεύδει» τον εαυτό της: Απόδειξη μισθοδοσίας 8ετίας κάτω από τον κατώτατο - Ντοκουμέντο Newsbomb

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στα σακίδια κρύβονται τα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ