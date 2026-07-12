Ιράν: Εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια των εκρήξεων
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Το ιρανικό πρακτορείο Press TV μετέδωσε ότι υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στις περιοχές Μπουσέρ και Ασαλουγιέ, στο νότιο Ιράν.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια των εκρήξεων, την έκταση των ζημιών ή την ύπαρξη θυμάτων, ενώ δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των πληροφοριών.
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