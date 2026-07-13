ΗΠΑ: Έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από το χτύπημα με καμικάζι – drones σε ιρανικό υποβρύχιο

Snapshot Ο αμερικανικός στρατός δημοσίευσε βίντεο από την πρώτη επίθεση με καμικάζι - θαλάσσια drones εναντίον ιρανικού υποβρυχίου και εγκαταστάσεων συντήρησης πλοίων.

Τρία μη επανδρωμένα επιφανειακά σκάφη τύπου Corsair επιτέθηκαν στη Ναυτική Βάση Μπαντάρ Αμπάς.

Η επίθεση σηματοδοτεί την πρώτη χρήση θαλάσσιων drones σε πολεμικές επιχειρήσεις από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η CENTCOM δήλωσε ότι οι επιθέσεις αποδυνάμωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν στην δημοσιότητα βίντεο που δείχνει την πρώτη χρήση καμικάζι - θαλάσσιων drones κατά τη διάρκεια επιθέσεων εναντίον ιρανικού υποβρυχίου και εγκαταστάσεων συντήρησης πλοίων την Κυριακή.

«Τρία μη επανδρωμένα επιφανειακά σκάφη τύπου Corsair χτύπησαν το λιμάνι της Ναυτικής Βάσης Μπαντάρ Αμπάς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν θαλάσσια drone σε πολεμικές επιχειρήσεις», αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) στο X.

«Οι χθεσινοβραδινές επιθέσεις αποδυνάμωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων», πρόσθεσε η CENTCOM.