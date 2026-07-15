Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Η στιγμή που φορτηγό πλοίο κόβεται στη μέση και βυθίζεται

Snapshot Φορτηγό πλοίο «Luni» κόπηκε στη μέση και βυθίστηκε μετά από σύγκρουση στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ιρανικές αρχές διέσωσαν με ασφάλεια και μετέφεραν στο νησί Κεσμ τα 23 μέλη του πληρώματος.

Το ατύχημα συνέβη κοντά στο ιρανικό νησί Κεσμ, βόρεια του λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς.

Ο πλοίαρχος διέταξε την εκκένωση του πλοίου λόγω της σοβαρής ζημιάς και της γρήγορης εισροής νερών.

Δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το δεύτερο σκάφος που ενεπλάκη στην σύγκρουση. Snapshot powered by AI

Το φορτηγό πλοίο «Luni» υπέστη σοβαρή ζημιά στο κύτος του, κόπηκε στη μέση και βυθίστηκε στα Στενά του Ορμούζ, μετά από σύγκρουση με άλλο σκάφος. Το ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του ιρανικού νησιού Κεσμ, κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς.

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Οι ιρανικές αρχές πραγματοποίησαν άμεση επιχείρηση και διέσωσαν με ασφάλεια και τα 23 μέλη του πληρώματος μεταφέροντάς τους στο νησί Κεσμ. Λόγω της σφοδρής σύγκρουσης όμως, το πλοίο -ηλικίας 32 ετών- άρχισε να μπάζει γρήγορα νερά. Αυτό ανάγκασε τον πλοίαρχο να διατάξει την επείγουσα εκκένωσή του πριν το σκάφος κοπεί στα δύο.

Το Luni ήταν ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, κατασκευής 1994, χωρητικότητας 43.000 dwt, με σημαία του Αγίου Χριστόφορου και λειτουργούσε από εταιρεία με έδρα την Τουρκία. Το τουρκικό μέσο Haber Deniz αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες είναι Σύροι υπήκοοι. Οι ιρανικές αρχές και το πρακτορείο ειδήσεων Fars δεν έχουν δώσει ακόμα στη δημοσιότητα τα στοιχεία του δεύτερου σκάφους. Το ατύχημα συνέβη σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων και αυστηρών περιορισμών στη ναυσιπλοΐα της περιοχής.