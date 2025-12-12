Κίνηση: «Παραλύουν» οι δρόμοι της Αθήνας - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα
Καθυστερήσεις έως 30' στην Αττική Οδό
Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» επικρατεί αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε:
- Λεωφόρο Κηφισού
- Λεωφόρο Αλεξάνδρας
- Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας
- Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας
- Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου
- Σταδίου
- Παναγή Τσαλδάρη
- Αρδηττού
- Λεωφόρο Συγγρού
- Λαγουμιτζή
- Λεωφόρο Κηφισίας
- Κατεχάκη
- Λεωφόρο Μεσογείων
- Παλαιολόγου
Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις έως 30' παρατηρούνται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, καθώς και στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
- 15΄-20΄από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας,
- 5΄-10΄ στην έξοδο για Πειραιά.
