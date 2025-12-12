Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, τίμησε την «Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού», με μια μοναδική εορταστική εκδήλωση την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην Πλατεία Συντάγματος, με τίτλο: «Το Δέντρο των Ευχών στολίζεται με μηνύματα για τα Δικαιώματα του Παιδιού», παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιου Αυγερινού.

Στην εκδήλωση του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετείχαν 95 μαθητές Δ΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, με κινητοποίηση από τον Τομέα Νεότητας, καθώς και 150 παιδιά από την Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ατόμων και Οικογενειών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας. Η εκδήλωση περιλάμβανε δράσεις δημιουργικής έκφρασης, όπως διαδραστικό παιχνίδι για τα δικαιώματα του παιδιού, κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, καλλιτεχνικό εργαστήρι για μικρούς και μεγάλους με μουσική, χορό, DJ και ταχυδακτυλουργό, φωτογράφιση με τον Άγιο Βασίλη και διανομή δώρων στα παιδιά από τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιο Αυγερινό. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Ολυμπιονίκης Στίβου, Κατερίνα Θάνου που προσέφερε αξέχαστες στιγμές στα παιδιά με τους αγώνες σκυταλοδρομίας που οργάνωσε, και ο αθλητής μεγάλων αποστάσεων, Σωτήρης Μπαρμπαρόσος, ο οποίος βοήθησε μέσα από διαδραστικό παιχνίδι τα παιδιά να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους.

Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι) του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας συντόνισαν την εκδήλωση, η οποία υποστηρίχθηκε για άλλη μια φορά από τους Εθελοντές Ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στην Εμψύχωση και Δημιουργική Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων.