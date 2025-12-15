Εξάρχεια: Άνδρας απείλησε με όπλο τη σύντροφό του ύστερα από καβγά

Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στα Εξάρχεια, όταν ένας άνδρας απείλησε με όπλο τη σύντροφό του ύστερα από διαπληκτισμό που είχαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ο άνδρας εισέβαλε στον χώρο εργασίας της συντρόφου του την έβαλε με τη βία σε Ι.Χ όχημα που οδηγούσε φίλος του, την απείλησε με όπλο τύπου ρέπλικα και την εξύβρισε.

Υπάλληλοι του καταστήματος ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές και λίγο αργότερα τον εντόπισαν στην οδό Αχαρνών. Στην κατοχή του άνδρα βρέθηκε το ψεύτικό όπλο και στη συνέχεια συνελήφθη και τόσο αυτός όσο και η σύντροφος του οδηγήθηκαν στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Ομονοίας, που συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση.

