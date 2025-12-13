Γιώργος Τσαλίκης: Διέκοψε το πρόγραμμα γιατί νόμιζε ότι τον σημαδεύουν με όπλο

Ένα απρόοπτο γεγονός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισης του Γιώργου Τσαλίκη στην Κόρινθο, προκαλώντας στιγμές έντασης τόσο στον ίδιο τον καλλιτέχνη όσο και στους παρευρισκόμενους.

Ο τραγουδιστής διέκοψε ξαφνικά τη συναυλία του και απευθύνθηκε στο κοινό, εμφανώς ταραγμένος, προκειμένου να εξηγήσει τον λόγο της διακοπής.

Όπως περιέγραψε, εντόπισε μέσα στο πλήθος μια γυναίκα ντυμένη με στρατιωτικού τύπου ρούχα, η οποία κρατούσε ένα αντικείμενο που αντανακλούσε το φως και έμοιαζε να είναι στραμμένο προς το μέρος του, γεγονός που τον έκανε να πιστέψει έστω και για λίγα δευτερόλεπτα ότι επρόκειτο για όπλο.

«Παιδιά ακούστε τι έπαθα τώρα. Είναι μια κυρία πίσω στα δεξιά, φωτογράφος, η οποία φοράει στρατιωτικά λες και είναι στο Τεπελένι. Είναι με τον φακό και βλέπω κάτι να γυαλίζει και λέω “μα@@@α έτσι θα πεθάνω”. Σας το ορκίζομαι», είπε ο τραγουδιστής.

Τελικά, αποδείχθηκε πως δεν υπήρχε κανένας απολύτως κίνδυνος, καθώς η γυναίκα ήταν επαγγελματίας φωτογράφος και το αντικείμενο που κρατούσε ήταν ο φακός της κάμεράς της.

«Προσπαθούσα να καταλάβω, αν με σημαδεύει με όπλο. Μου έκοψες την ψυχή. Λέω έτσι θα πάω, στο Δοξαπατρί, θα φύγω με φόντο το δέντρο», κατέληξε ο Γιώργος Τσαλίκης.

Με χιουμοριστική διάθεση αλλά και ειλικρίνεια, ο Γιώργος Τσαλίκης περιέγραψε στο κοινό τον τρόμο που ένιωσε, εξηγώντας πως για μια στιγμή πίστεψε ότι βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο, πριν συνειδητοποιήσει τι πραγματικά συνέβαινε.