Θεσσαλονίκη: Νωρίτερα θα ξεκινάει, από Δευτέρα 18 Μαίου, το πρώτο δρομολόγιο του Μετρό

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, το πρώτο δρομολόγιο του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ξεκινά στις 5:15.μ. αντί για 5:30 π.μ

  • Η αλλαγή στο ωράριο γίνεται για να διευκολυνθεί η μετεπιβίβαση των επιβατών στα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια προς Αθήνα και Λάρισα.
  • Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ Μετρό και Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού της Θεσσαλονίκης.
  • Η νέα ρύθμιση θα αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά της και ενδέχεται να ακολουθήσουν περαιτέρω βελτιώσεις.
  • Η αλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών για καλύτερη προσβασιμότητα και άνεση των πολιτών.
Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα ξεκινά τη λειτουργία του νωρίτερα, στις 5:15 π.μ., αντί για τις 5:30 π.μ. που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου, με στόχο τη βελτιστοποίηση της σύνδεσης του μετρό με τα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό της πόλης.

Η προσαρμογή στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης αποσκοπεί κυρίως στη διευκόλυνση των επιβατών που ταξιδεύουν με τα πρωινά δρομολόγια του τρένου προς Αθήνα και Λάρισα, ειδικότερα εκείνων που επιλέγουν το δρομολόγιο των 05:55. Με την πρόωρη εκκίνηση του πρώτου συρμού, οι επιβάτες θα έχουν περισσότερο χρόνο για την έγκαιρη μετεπιβίβαση τους στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, μειώνοντας πιθανά προβλήματα καθυστερήσεων και αναμονής.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απάντηση σε αιτήματα τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων που χρησιμοποιούν συνδυαστικά το μετρό και τον σιδηρόδρομο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Η αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας θεωρείται μια σημαντική παρέμβαση που θα βελτιώσει την εμπειρία των επιβατών, προσφέροντας καλύτερη συνέργεια μεταξύ των μέσων μαζικής μεταφοράς της Θεσσαλονίκης.

Η νέα ρύθμιση στο ωράριο θα ισχύει μέχρι νεωτέρας και αναμένεται να αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητά της στην εξυπηρέτηση των επιβατών. Σε περίπτωση που η πρωινή έναρξη του Μετρό αποδειχθεί επιτυχημένη, δεν αποκλείονται περαιτέρω βελτιώσεις και προσαρμογές που θα ενισχύσουν τη διασύνδεση των μεταφορικών υποδομών στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της άνεσης των πολιτών.

