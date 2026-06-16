Πόλεμος Μασκ με τη γερμανική τηλεόραση: Καταθέτει μήνυση-μαμούθ για «εξωφρενικά ψεύδη»

Η κόντρα ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης περνά πλέον στις δικαστικές αίθουσες, με τον ισχυρό άνδρα της πλατφόρμας Χ να στρέφεται νομικά εναντίον του γερμανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ZDF. Αφορμή στάθηκε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ που τον εμφάνιζε να πρωτοστατεί σε καλέσματα για βίαιες επιθέσεις εναντίον μεταναστών. Η υπόθεση κλιμακώθηκε ταχύτατα όταν ο επιχειρηματίας ξεκαθάρισε μέσω ανάρτησής του ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως σκόπιμη παραποίηση των θέσεών του.

Τον παρουσίασαν ως υποκινητή των ταραχών



Όλα ξεκίνησαν από τις σφοδρές συγκρούσεις που ξέσπασαν στο Μπέλφαστ, όπου εκατοντάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους προκαλώντας καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις, στον απόηχο μιας επίθεσης με μαχαίρι από μετανάστη σουδανικής καταγωγής. Στο διαδίκτυο, ακτιβιστές όπως ο Τόμι Ρόμπινσον άρχισαν να οργανώνουν κινητοποιήσεις, με τον Μασκ να αναδημοσιεύει περιεχόμενό τους και να σχολιάζει στις 9 Ιουνίου πως μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαμαρτυρίες θα έρθει η αλλαγή. Την ίδια ώρα, η εκπομπή ZDFheute live μετέδωσε ένα ημίωρο αφιέρωμα για τα γεγονότα, με τον παρουσιαστή να αναφέρει στο εισαγωγικό του σχόλιο ότι ένας ρατσιστικός όχλος πραγματοποίησε ανθρωποκυνηγητό, «πράγμα που ζήτησαν ένας Βρετανός δεξιός εξτρεμιστής και ο εκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ».

Το συγκεκριμένο απόσπασμα εντοπίστηκε από τον Γερμανό δημοσιογράφο Γιούλιαν Ράιχελτ, ο οποίος το μοιράστηκε στο Χ, προκαλώντας την άμεση και οργισμένη αντίδραση του δισεκατομμυριούχου.

Blanke Lügen nennt man beim ZDF nun "unpräzise und dadurch missverständlich." Dieses Statement des Senders ist - wie schon im KI-Skandal - die nächste Lüge. Die Anmoderation war eben NICHT "unpräzise und dadurch missverständlich", liebes ZDF. Dass Elon Musk zur Jagd auf… https://t.co/KMLzOdOhic pic.twitter.com/cYyPRimngH — Julian Reichelt (@jreichelt) June 13, 2026

Η παραδοχή του λάθους και η δικαστική συνέχεια



Το γερμανικό δίκτυο φάνηκε να υποχωρεί εν μέρει, στέλνοντας μια απάντηση την οποία δημοσιοποίησε ο Ράιχελτ και στην οποία γινόταν λόγος για ατυχή διατύπωση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ZDF αναγνώρισε ότι η επιλογή των λέξεων από τον δημοσιογράφο ήταν ανακριβής και παραπλανητική, εξηγώντας ότι η πρόθεση ήταν να συνοψιστεί γρήγορα μια περίπλοκη κατάσταση πριν από την προβολή του αναλυτικού ρεπορτάζ. Το κανάλι διευκρίνισε ότι ο Ρόμπινσον ήταν εκείνος που κάλεσε σε διαμαρτυρίες και ο Μασκ απλώς μοιράστηκε αυτό το κάλεσμα, όμως η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Αυτή η παραδοχή δεν στάθηκε ικανή να ηρεμήσει τα πνεύματα, καθώς η νομική ομάδα του επιχειρηματία προχωρά κανονικά τις διαδικασίες.