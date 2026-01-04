Κωνσταντίνος Αργυρός: «Η πραγματική χαρά είναι η οικογένεια, από το παιδί σου ξεκινούν όλα»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα RealNews και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην Αλεξάνδρα Νίκα και τον μικρό Βασίλη που ήρθε στη ζωή τους τον Νοέμβριο του 2024.

Φέτος ήταν η πρώτη φορά που το ζευγάρι γιόρτασε το όνομα του γιου του, το οποίο πήρε από τον πατέρα του τραγουδιστή, γεγονός που έδωσε στο Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι ξεχωριστή σημασία.

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η ουσία, η οικογένειά σου, το παιδί σου και από εκεί ξεκινούν όλα. Γι’ αυτούς τα κάνω όλα» δήλωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

«Αν το θέλει ο Θεός, θα τη μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Αυτός αποφασίζει» είπε επίσης ο δημοφιλής τραγουδιστής για το ενδεχόμενο να δούμε την οικογένειά του με την Αλεξάνδρα Νίκα να μεγαλώνει.

Πρόσφατα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είδε την εμβληματική συναυλία του στο Royal Albert Ηall να γίνεται ντοκιμαντέρ, το οποίο παρουσιάστηκε στο θέατρο Παλλάς με σύσσωμη την οικογένειά του να δίνει το παρών. Ο ίδιος, μιλώντας για την επιτυχία που βιώνει δήλωσε ευγνώμων και ότι το μόνο πάθος που έχει στη ζωή του είναι η μουσική.

«Ποτέ δε φανταζόμουν ότι θα συμβούν τόσο όμορφα πράγματα. Νιώθω πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος, ευλογημένος, και θα δίνω την καρδιά μου και την ψυχή μου, γιατί το μοναδικό πάθος που έχω είναι αυτή η δουλειά και η αγάπη μου για τη μουσική… Η αγάπη μου γι’ αυτή τη δουλειά δε σταματά ποτέ, οπότε, όσο έχω την οικογένειά μου, έχω και τη ζωντάνια να την αναπτύσσω» είπε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

