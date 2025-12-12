Κωνσταντίνος Αργυρός Live στο Royal Albert Hall - Avant Premiere στο Θέατρο Παλλάς

Η μεγάλη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Royal Albert Hall έρχεται σε πρώτη προβολή στο Θέατρο Παλλάς, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 16:00  

Κωνσταντίνος Αργυρός Live στο Royal Albert Hall - Avant Premiere στο Θέατρο Παλλάς
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάζει σε πρώτη προβολή, την εμβληματική και sold out συναυλία του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις 4 το απόγευμα, στο Θέατρο Παλλάς.

Πλαισιωμένος από συμφωνική ορχήστρα και αξιόλογους σολίστες, ο επιτυχημένος και πάντα δημιουργικός καλλιτέχνης παρουσίασε στο θρυλικό θέατρο του Λονδίνου μία υψηλής αισθητικής μουσική παράσταση με τρεις ιδιαίτερες θεματικές ενότητες.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μερικές από τις no1 προσωπικές δισκογραφικές επιτυχίες του, τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων συνθετών που έχουν αφήσει εποχή, καθώς και τραγούδια από την πλούσια μουσική παράδοση και κληρονομιά της χώρας μας, που έδωσαν «άρωμα» Ελλάδας στο κατάμεστο Royal Albert Hall.

Προσθέτοντας ακόμα ένα ορόσημο στην πλούσια μουσική διαδρομή του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε ένας από τους ελάχιστους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν φιλοξενηθεί στο Royal Albert Hall, μία από τις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου στην οποία κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί καλλιτέχνες παγκόσμιου βεληνεκούς.

Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την μεγάλη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στο ROYAL ALBERT HALL, σε πρώτη προβολή στο Θέατρο Παλλάς, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 16:00.

Εισιτήρια: 8,12,15 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: pallastheater.com| more.com

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

