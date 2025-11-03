Πρωτοφανής μανία ελεφάντων: Έσπασαν τα πόδια υλοτόμου και επέστρεψαν τη νύχτα να τον σκοτώσουν

Μία προτώγνωρη επίθεση εξαπέλυσαν άγριοι ελέφαντες εναντίον ενός άνδρα, στη Μαλαισία, η οποία εξελίχθηκε σε δύο φάσεις, καθώς του επιτέθηκαν αρχικά σπάζοντάς του τα πόδια και κατά συνέπεια ακινητοποιώντας τον, και επέστρεψαν αργότερα την ίδια νύχτα και τον σκότωσαν.

Ο Saidi Jahari, 43 ετών, εργαζόταν σε εργοτάξιο υλοτομίας στα βόρεια της χώρας, όταν συνάδερφοί του τον βρήκαν νεκρό το πρωί της 29ης Οκτωβρίου στην περιοχή Gua Musang στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας, που ήταν ο επιβλέπων του εργοταξίου, και πέντε συνάδελφοί του κοιμόντουσαν σε σκηνές όταν άκουσαν και μύρισαν ελέφαντες να πλησιάζουν το προηγούμενο βράδυ. Έτρεξαν αμέσως να σωθούν, αλλά ο Saidi δεν κατάφερε να ξεφύγει εγκαίρως.

Seorang mandur balak maut dipercayai diserang gajah liar di kawasan rumah kongsi di kawasan pembalakan Felda Aring 8, di Gua Musang, semalam.



Όταν οι ξυλοκόποι επέστρεψαν λίγες ώρες αργότερα, τον βρήκαν τραυματισμένο με δύο σπασμένα πόδια.



Τον μετέφεραν προσωρινά σε ένα από τα κοντέινερ για προσωρινή προστασία, όταν ο ένας ελέφαντας, πιθανόν ο αρχηγός της αγέλης, επέστρεψε και τους επιτέθηκε ξανά.

Οι εργάτες έφυγαν για άλλη μια φορά και αναγκάστηκαν να αφήσουν τον Saidi πίσω. Όταν επέστρεψαν τη δεύτερη φορά, ο άνδρας έλειπε και μετά από έρευνες βρέθηκε η σορός του σε ένα μονοπάτι με τραύματα που συνάδουν με ποδοπάτημα από ελέφαντα.



Οι αρχές δήλωσαν ότι ενημερώθηκε το Υπουργείο Άγριας Ζωής και Εθνικών Πάρκων και ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να εντοπίσουν και να περιορίσουν το κοπάδι.



