Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επίσημα στον ΣΚΑΪ

Η περσινή μεσημεριανή πρόταση του ΣΚΑΪ, με τίτλο «Όπου υπάρχει Ελλάδα», συζητήθηκε, κέρδισε εντυπώσεις και σίγουρα ξεχώρισε με το περιεχόμενό της. Φέτος, επιστρέφει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στις 14.40, με πολλές εκπλήξεις.

Με τον ίδιο στόχο, να ταξιδεύει καθημερινά αναδεικνύοντας την αυθεντική ψυχή της χώρας μας, τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες όψεις της, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ξεκινά τις καθημερινές αποστολές στην πρώτη γραμμή, ενώ στο «ταξίδι» θα συμμετέχει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος αναλαμβάνει τον συντονισμό από τη βάση.

Το υπαίθριο στούντιο για την παρουσίαση της εκπομπής, που δίνει φωνή στην περιφέρεια, θα στηθεί και αυτή τη χρονιά σε αναρίθμητα σημεία απ’ άκρη σε άκρη της χώρας. Η καθημερινή ζωή, οι ανθρώπινες ιστορίες, οι ομορφιές, τα προβλήματα μικρών και μεγαλύτερων πόλεων, τα επιτεύγματα των κατοίκων, οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών και της ερημοποίησης της υπαίθρου, θα παρουσιάζονται με ρεπορτάζ, video και live συνδέσεις. Φέτος, ο πήχης ανεβαίνει πιο ψηλά και το καθημερινό ταξίδι συνεχίζεται σε ακόμη περισσότερους προορισμούς.

Να σημειωθεί ότι η Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής, που παρουσίασαν την πρώτη σεζόν, παραμένουν στο ενημερωτικό δυναμικό του καναλιού του Φαλήρου.