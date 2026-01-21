Χαρδαλιάς: «Η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε απόλυτη φάση ετοιμότητας όσον αφορά την κακοκαιρία»

Ο περιφερειάρχης πραγματοποίησε αυτοψία σε Πικροδάφνη, Κηφισό και Ιλισσό – Επί ποδός όλα τα συνεργεία για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων

Χαρδαλιάς: «Η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε απόλυτη φάση ετοιμότητας όσον αφορά την κακοκαιρία»
Αυτοψία σε τρία καίρια σημεία υψηλής επικινδυνότητας του Λεκανοπεδίου πραγματοποίησε πριν από λίγη ώρα ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την εν εξελίξει κακοκαιρία και την έντονη βροχόπτωση που πλήττει το σύνολο του Λεκανοπεδίου.

Η αυτοψία ξεκίνησε από την Πικροδάφνη, στον Άγιο Δημήτριο, όπου προ εβδομάδων είχε καταγραφεί εκτεταμένη καθίζηση του εδάφους λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Στη συνέχεια, μετέβη στον Κηφισό, εστιάζοντας στη ροή των υδάτων και στη λειτουργία των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων.

Νίκος Χαρδαλιάς

Η επιθεώρηση ολοκληρώθηκε στον Ιλισσό ποταμό, στο ύψος της Καλλιθέας και του Μοσχάτου, όπου εξετάστηκε η συμπεριφορά της κοίτης υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης καθώς και η επάρκεια των εν εξελίξει τεχνικών έργων.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τα επιχειρησιακά κλιμάκια που βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Αττική για την κατάσταση σε όλους τους υδάτινους αποδέκτες, για τις παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη, καθώς και για τα σημεία όπου καταγράφηκαν αυξημένες υδραυλικές πιέσεις.

Νίκος Χαρδαλιάς

Να σημειωθεί ότι με εντολή του κ. Νίκου Χαρδαλιά, όλοι οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες βρίσκονται από τα ξημερώματα στις περιοχές ευθύνης τους και σε σημεία υψηλού ενδιαφέροντος και πως όλες οι αρμόδιες μονάδες της Πολιτικής Προστασίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να παρέμβουν άμεσα όπου και όποτε απαιτηθεί. Παράλληλα από χθες, το σύνολο των διαθέσιμων συνεργείων έχουν τοποθετηθεί επί του πεδίου και βρίσκονται κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης.

Νίκος Χαρδαλιάς

Σε δήλωσή του από τον Άγιο Δημήτριο, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι: «Βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση και παρακολουθούμε διαρκώς τα μετεωρολογικά δεδομένα και τα επιστημονικά μοντέλα. Από χθες όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ένταση των φαινομένων, με διαφοροποιήσεις ως προς τη γεωγραφική τους εξέλιξη. Στα σημεία όπου έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις, και ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος όπως εδώ στον Άγιο Δημήτριο, η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη και δεν έχουν παρουσιαστεί νέα ζητήματα. Γνωρίζαμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Υπήρχε μάλιστα προγραμματισμός να ξεκινήσουν εντός των επομένων ημερών εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων για τη συγκράτηση των πρανών, ως προσωρινό μέτρο έως την ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος. Τα καιρικά φαινόμενα προηγήθηκαν του χρονοδιαγράμματος, ωστόσο προχωρήσαμε άμεσα σε σημειακές παρεμβάσεις, με βάση τα τεχνικά δελτία των υπηρεσιών μας, ώστε να οριοθετηθεί η ροή και να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του ήδη επιβαρυμένου υπόσκαφου».

Νίκος Χαρδαλιάς

Και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε παθογένειες δεκαετιών. Για πολλά χρόνια δεν υπήρξαν ολιστικά σχέδια διευθέτησης ρεμάτων και ρύθμισης των πολεοδομικών ζητημάτων γύρω από αυτά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, γίνονται ουσιαστικά βήματα. Στους 25 μήνες της έως τώρα θητείας μου, έχω δεσμευτεί για την υλοποίηση 54 αντιπλημμυρικών έργων. Σήμερα, 13 από τα έργα αυτά βρίσκονται σε φάση κατασκευής, 17 έχουν ήδη δημοπρατηθεί και έως το τέλος του 2026 όλα θα έχουν δρομολογηθεί. Και τα 54! Αυτό απαιτεί μελέτες, αδειοδοτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, για τις οποίες διαθέτουμε πλέον τα απαραίτητα νομικά και χρηματοδοτικά εργαλεία και κινούμαστε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής: οι υποδομές του Λεκανοπεδίου είναι παλιές. Η Αττική αναπτύχθηκε άναρχα επί δεκαετίες και δεν σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί πέντε εκατομμύρια κατοίκους και επισκέπτες. Ωστόσο βήμα - βήμα, μέρα με τη μέρα, δουλεύουμε μεθοδικά προκειμένου να παράγουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στο πεδίο χρειάζονται λίγα λόγια, πολλή δουλειά και κυρίως σχέδιο. Αυτό ακριβώς κάνουμε κάθε μέρα».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το σημερινό κλείσιμο των σχολείων ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε ότι: «Υπάρχει πλήρης συντονισμός και με την πολιτεία. Αποφάσεις όπως αυτή που αφορά τη λειτουργία ή μη των σχολείων, δεν λαμβάνονται αυθαίρετα, αλλά βάσει των εισηγήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, του αρμόδιου επιστημονικού οργάνου που διαθέτει ο κρατικός μηχανισμός. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργούνται προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό. Γι’ αυτό και το κράτος πρέπει να μεριμνήσει για το ζήτημα, ιδίως όταν και οι δύο γονείς εργάζονται ή όταν μιλάμε για μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι κάτι που έχουμε θέσει και πιστεύω ότι θα υπάρξει σχετική πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες».

