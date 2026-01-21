Κακοκαιρία: Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Αθήνας λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που «σφυροκοπά» την Αθήνα από το απόγευμα της Τετάρτης (21/01).

Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για διακοπές ρέυματος σε:

Αγία Παρασκευή ,

Παγκράτι ,

Νέο Ηράκλειο,

Καπανδρίτι,

Ζωγράφου,

Αθήνα πέριξ των οδών Θεοτοκοπούλου,

Πεύκη,

Μαρούσι,

Κηφισιά,

Νέα Ιωνία,

Νέα Σμύρνη,

Παλαιό Φάληρο,

Νίκαια,

Κερατσίνι,

Καλλιθέα,

Ρέντη,

Ταύρο,

Μοσχάτο.

Επίσης διακοπές σημειώνονται και εκτός του λεκανοπεδίου, σε Ραφήνα και Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών, η οποία εκτιμάται να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το βράδυ.

