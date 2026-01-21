Κακοκαιρία: Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Αθήνας λόγω της έντονης βροχόπτωσης
Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που «σφυροκοπά» την Αθήνα από το απόγευμα της Τετάρτης (21/01).
Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για διακοπές ρέυματος σε:
- Αγία Παρασκευή ,
- Παγκράτι ,
- Νέο Ηράκλειο,
- Καπανδρίτι,
- Ζωγράφου,
- Αθήνα πέριξ των οδών Θεοτοκοπούλου,
- Πεύκη,
- Μαρούσι,
- Κηφισιά,
- Νέα Ιωνία,
- Νέα Σμύρνη,
- Παλαιό Φάληρο,
- Νίκαια,
- Κερατσίνι,
- Καλλιθέα,
- Ρέντη,
- Ταύρο,
- Μοσχάτο.
Επίσης διακοπές σημειώνονται και εκτός του λεκανοπεδίου, σε Ραφήνα και Νέα Μάκρη.
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών, η οποία εκτιμάται να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το βράδυ.
